Napoli, la corsa scudetto si gioca in 15 giorni: Atalanta, Fiorentina e Roma

VOLATA SCUDETTO

A inizio aprile per gli uomini di Spalletti il momento della verità con le gare più complicate del calendario

A nove giornate dalla fine del campionato, la lotta scudetto si fa sempre più serrata. E per il Napoli la volata per il titolo prevede un cammino con tre punti da recuperare al Milan e poche big da affrontare. Calendario alla mano, in totale sono cinque gare al Maradona e quattro in trasferta. E, al netto di sorprese e passi falsi clamorosi, per gli uomini di Spalletti gli ostacoli più ostici dovrebbero essere Atalanta, Fiorentina e Roma. Un filotto che nei primi quindici giorni di aprile rappresenta il momento della verità per le ambizioni azzurre. Ma vediamo nel dettaglio gli avversari che Osimhen & Co. dovranno affrontare da qui a fine stagione con i rossoneri nel mirino. Getty Images

Archiviata la pratica Verona, nel prossimo turno il Napoli ospiterà l'Udinese. Poi per la banda di Spalletti inizierà un tris da brividi: Atalanta in trasferta, Fiorentina e Roma in casa. Tre sfide complicate e cruciali per dimostrare di essere da scudetto, continuare a rimanere in scia al Milan e dare un ulteriore slancio a un finale di campionato invece più in discesa.

Nelle tre partite successive, infatti, gli azzurri dovranno vedersela con Empoli, Sassuolo e Torino. Partite dure e da prendere con le pinze, certo, ma comunque alla portata del Napoli. Soprattutto se gli azzurri continueranno a mantenere questa condizione fisica e a sfoggiare un Osimhen devastante in zona gol. Tre gare che potrebbero essere anche il momento giusto per provare ad approfittare di eventuali passi falsi del Milan, impegnato invece nello stesso periodo anche nel derby di Coppa prima di affrontare Lazio e Fiorentina.

Quanto invece al rush finale della stagione, per il Napoli il calendario delle ultime due giornate dice Genoa e Spezia. Partite insidiose in zona salvezza, ma forse anche molto "abbordabili" se i giochi dovessero essere invece già fatti per quanto riguarda le retrocessioni.