Napoli, Ancelotti: "Vittoria di maturità. Ibra? Lo aspettiamo"

DALLO SPOGLIATOIO

Il Napoli è tornato a vincere in casa con il 2-0 al Verona: "Risultato importante per ripulire l'ambiente da qualche scoria - ha confermato Ancelotti -. Nella seconda parte abbiamo controllato il match dopo aver fatto fatica a entrare in partita contro un avversario fisico che ci ha messo in difficoltà nei duelli. E' stata una partita di maturità più che di qualità". Il Verona ha fatto una buona partita nel primo tempo: "A volte sbagliamo qualche cosa in fase difensiva, eravamo in ritardo nell'uscita esterna". Ancelotti: 'Milik ha ritrovato gol e fiducia'

Fondamentale la doppietta di Milik, un bomber ritrovato: "E' una carta che possiamo spendere durante la stagione. Sta ritrovando condizione e fiducia e il gol che ha fatto in nazionale è stata la chiave per cambiare la sua stagione". Buona la prova anche di Di Lorenzo, seppur schierato a sinistra: "E' importante per noi ed è una sorpresa anche per noi perché sa fare tutto e lo fa con umiltà e semplicità. Fa le cose semplici e gli vengono bene".

Anche contro il Verona Ancelotti ha cambiato molto nella formazione iniziale portando avanti il turnover da inizio stagione, anche se le convinzioni non mancano: "Ho dei bei dilemmi perché abbiamo giocatori che non sono specialisti ma che possono giocare in diverse posizioni. Dipende molto da come vogliamo giocare una partita. Zielinski a sinistra è più efficace di Ruiz, così come è al contrario sulla destra. Dipende da noi e come vogliamo giocare una partita, e non è vero che questi cambi modificano l'identità che abbiamo perché è molto chiara".

Anche Insigne sembra essere tornato alla serenità: "Con lui ho chiarito il giorno dopo la tribuna in Belgio. Il fatto che il nostro capitano sia sereno è molto importante per tutto il resto del gruppo". Sull'operazione Ibrahimovic paventata: "Lo chiamo stasera (ride ndr), gli dico che lo aspettiamo. Le sue statistiche in MLS parlano chiaro. Domani vi dico cosa mi risponde".

