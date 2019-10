Serie A, Napoli-Verona 2-0: Milik si riprende il San Paolo

NAPOLI-VERONA 2-0

Il Napoli ha battuto 2-0 il Verona nel secondo anticipo dell'ottava giornata di Serie A, consolidando il quarto posto in classifica e tornando a vincere al San Paolo dopo due giornate a vuoto. Protagonisti di serata Meret e Milik. Il portiere ha blindato la propria porta nel primo tempo con svariati interventi decisivi, poi si è scatenato il bomber polacco con una doppietta da tre punti al 37' e al 67'. Palo di Mertens nel finale. Serie A, la fotogallery di Napoli-Verona Getty Images

LA PARTITA

E' tornata la vittoria, sono tornati i gol e la firma è di Arkadiusz Milik. Carlo Ancelotti ha avuto le proprie risposte dal campo in un 2-0 al Verona complicato, come ampiamente previsto alla vigilia. Per vincere la resistenza dei gialloblù di Juric il Napoli ha dovuto soffrire per buona parte del primo tempo, messo in difficoltà dal ritmo alto messo in campo dall'avversario, ma alla fine - facendo leva sulla qualità offensiva dei propri giocatori - ha saputo trovare il modo di portare a casa i tre punti. Buon per il morale, altrettanto per la classifica anche se la miglior versione della squadra di Ancelotti è ancora lontana. Con un Meret in questa forma però tutto diventa più facile.

Se al fischio finale l'ipotetico premio di "Uomo Partita" è finito sicuramente nella borsa di Milik, è grazie alle parate del giovane portiere azzurro che la doppietta del polacco (la settima col Napoli, la sesta al San Paolo) ha portato tre punti. Prima delle reti decisive infatti, per almeno trenta minuti il Napoli si è dovuto difendere dalla grinta del Verona, sceso in campo determinato e attento con un ritmo alto e un pressing importante, trovando spesso sbocchi sulla fascia sinistra con Lazovic ma scontrandosi, appunto, sui guantoni di Meret. Incredibile la triplice parata al 18' sullo stesso Lazovic, Zaccagni e Stepinski nel giro di pochi secondi.

Il Verona ha comunque mostrato ancora una volta tutti i limiti offensivi di questo campionato (solo sei gol realizzati in nove partite) e come spesso accade in questo tipo di partite, alla prima vera occasione è capitolato. Al 37' Callejon è stato bravo a rientrare dal fuorigioco e a premiare l'inserimento di Ruiz sulla sinistra con lo spagnolo letale nel servire un assist rasoterra a centroarea per Milik. Sbloccato il match - e probabilmente la testa - nella ripresa si è visto un Napoli con tutto un altro piglio, più grinta e idee offensive con Younes e Insigne, fino al raddoppio dello stesso Milik con un'acrobazia sul primo palo su calcio di punizione di Insigne. Nel finale il palo ha negato a Mertens (il quarto per lui) la gioia di raggiungere il numero di reti in azzurro di Maradona, mentre RrahmanI, Tutino e Kumbulla non sono riusciti a trovare la rete della bandiera per il Verona che, a conti fatti, avrebbe meritato.

--

LE PAGELLE

Milik 7,5 - Due risposte secce e da tre punti per Ancelotti e i tifosi napoletani. Doppietta in una serata complicata, con il suo senso del gol da centravanti sblocca e chiude il match.

Meret 7 - Nel primo tempo alza il muro davanti alla propria porta respingendo tutti i tentativi avversari. Insuperabile nella tripla parata su Lazovic, Zaccagni e Stepinski; sicuro quando chiamato in causa.

Fabian Ruiz 6,5 - I suoi piedi sono un porto sicuro a cui affidare il pallone in qualsiasi caso di necessità. Dai suoi inserimenti arriva sempre qualche frutto, come l'assist per il vantaggio di Milik dopo un bel taglio alle spalle della difesa gialloblù.

Insigne 6,5 - Partita in chiaroscuro da seconda punta, a sprazzi esaltato dal pubblico e in altri punzecchiato. Non perde la calma, si rende pericoloso e trova un assist da calcio piazzato importante.

Lazovic 6 - Nel primo tempo è una spina costante nel fianco destro del Napoli. Crea diverse occasioni mandando al bar più volte Malcuit e Manolas, ma senza trovare lo spunto vincente anche per merito di Meret.

Veloso 6 - La sua tecnica su palla inattiva crea molti pericoli per la retroguardia di Ancelotti. In mezzo al campo contribuisce al pressing asfissiante del primo tempo per poi svanire lentamente nella ripresa.

--

IL TABELLINO

NAPOLI-VERONA 2-0

Napoli (4-4-2): Meret 7; Malcuit 5,5, Manolas 5,5, Koulibaly 6, Di Lorenzo 6,5; Callejon 6, Allan 6,5, Fabian Ruiz 6,5, Younes 5,5 (20' st Zielinski 6,5); Milik 7,5 (36' st Llorente sv), Insigne 6,5 (31' st Mertens 6). A disp.: Ospina, Karnezis, Luperto, Tonelli, Ghoulam, Mario Rui, Elmas, Gaetano. All.: Ancelotti 6,5.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 5,5, Kumbulla 6, Gunter 5,5; Faraoni 6, Amrabat 6 (35' st Tutino sv), Veloso 6, Lazovic 6; Pessina 5, Zaccagni 5 (7' st Salcedo 5,5); Stepinski 5 (15' st Di Carmine 5). A disp.: Berardi, Bocchetti, Dawidowicz, Vitale, Adjapong, Danzi, Henderson, Verre, Empereur. All.: Juric 5,5.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 37' Milik, 22' st Milik

Ammoniti: Koulibaly, Zielinski, Mertens (N); Lazovic, Gunter, Faraoni (V)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE

• Il Napoli si conferma la squadra imbattuta da più partite in Serie A dopo la pausa delle Nazionali – per i partenopei nove successi e tre pareggi nelle ultime 12.

• Il Napoli è la squadra che ha mandato in gol più giocatori diversi (nove) in questa Serie A.

• Arkadiusz Milik ha segnato 10 gol in 12 sfide contro squadre neopromosse in Serie A.

• Sei delle sette doppiette di Arkadiusz Milik in Serie A sono state firmate al San Paolo.

• Quattro delle sette doppiette di Milik in Serie A sono arrivate contro formazioni neopromosse.

• 50ª presenza da titolare per Arkadiusz Milik con la maglia del Napoli in tutte le competizioni.

• Arkadiusz Milik ha trovato i primi due gol stagionali con la maglia del Napoli alla quarta presenza in tutte le competizioni.

• Lorenzo Insigne (240 match) raggiunge Bruno Pesaola all’ottavo posto nella classifica dei giocatori con più partite nel Napoli in Serie A.

• Tutti i quattro legni del Napoli in questo campionato sono stati colpiti da Mertens; il belga è anche il giocatore che ne conta di più nella Serie A 19/20.

• In questo match sono stati effettuati ben 41 tiri, solo Genoa-Fiorentina ha contato più conclusioni (42) in questo campionato.

--