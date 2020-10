Napoli, altro giro di tamponi in vista della Juve

SERIE A

Dopo il sospiro di sollievo per i tamponi negativi di ieri, oggi il Napoli si prepara al secondo giro di test per verificare se ci siano contagi dopo la partita di domenica contro il Genoa in cui lunedì si è scoperto un focolaio di covid-19. I giocatori hanno accolto con gioia la buona notizia di ieri, ma sono consapevoli che il risultato di un tampone effettuato a meno di 48 ore dal contatto con i genoani positivi è poco indicativo, perché il virus può essere ancora in incubazione e non rivelarsi. Al Centro Tecnico di Castel Volturno lo staff medico diretto da Alberto Canonico effettuerà quindi il secondo giro di tamponi, i cui risultati sono attesi per domani pomeriggio. Dopo i tamponi è previsto l'allenamento in vista del match contro la Juventus.

A questo giro di tamponi se ne aggiungerà poi un terzo sabato mattina, alla vigilia della sfida con la Juve, e decisivo proprio in ottica del big match: risultati attesi entro sera in modo da poter decidere sulla partenza per Torino.

INFETTIVOLOGO: "TEST AFFIDABILE DOPO 5 GIORNI"

"Due giorni è il tempo minimo di incubazione della malattia. Il picco dello sviluppo si verifica in una settimana, quindi saranno molto più attendibili i tamponi di venerdì". Lo ha detto all'ANSA Ivan Gentile, professore di Malattie Infettive presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'Università Federico II di Napoli commentando i tamponi negativi dei giocatori e staff del Napoli dopo la scoperta del focolaio nel Genoa, e sottolineando che il termine per un tampone sicuro è cinque giorni". E ancora: "Un tampone fatto due giorni dopo - spiega Gentile - è un test antipanico, per dare una prima notizia, ma è quasi inutile sulla base delle statistiche sul covid19. La maggior parte delle infezioni si verifica però nella prima settimana, quindi un tampone effettuato dopo cinque giorni è affidabile, diciamo che è un timing corretto. Nella prima settimana infatti si scopre la stragrande maggioranza dei contagi, dopo 10 giorni una piccola parte e dopo 14 giorni c'è la certezza assoluta che il virus non sia più in incubazione".

Vedi anche genoa Napoli, tutti negativi i tamponi del gruppo squadra

Vedi anche genoa Genoa: positivo al Covid-19 anche Behrami, il numero di contagiati sale a 15