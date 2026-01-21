L'agente di Vergara attacca Conte: "Lui mai in campo senza gli infortuni, non mi faccio prendere in giro"

"Vergara ha giocato 120 minuti in due gare ed è motivo di grande soddisfazione, ha dimostrato di poter stare nel Napoli e dire la sua. Ma prima che il Napoli avesse tutti questi infortuni, Vergara aveva giocato pochissimi minuti e i fatti dicono che probabilmente non avrebbe mai messo piede in campo. Non mi faccio prendere per il c**o da Conte. Quando lui dice che una partita nel Napoli vale 30 partite in B e una in Champions vale 60, se tutti ragionassimo così...i giocatori hanno bisogno di giocare partite e fare esperienza. Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani non è un problema mio".