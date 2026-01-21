Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
NAPOLI

L'agente di Vergara attacca Conte: "Lui mai in campo senza gli infortuni, non mi faccio prendere in giro"

Mario Giuffredi, procuratore anche di Politano, Di Lorenzo, Marianucci e Ambrosino, non usa mezzi termini verso l'allenatore del Napoli: "Poco coraggioso"

21 Gen 2026 - 18:49

Giovani in campo perché si crede veramente in loro o solamente perché è una necessità dettata dagli infortuni? Secondo Mario Giuffredi, procuratore fra gli altri del talentino Antonio Vergara, titolare nel Napoli contro Sassuolo e Copenhagen, le scelte di Antonio Conte sono ispirate dalla seconda ragione.

Giuffredi non ha usato mezzi termini nell'intervista rilasciata a Calcio Napoli 24, in cui ha attaccato duramente l'allenatore azzurro: "A Conte manca il coraggio di mettere i giovani in campo. Vengono lanciati solo se ci sono tremila infortunati", le sue parole riportate anche dal Corriere dello Sport

L'agente, fra gli altri giocatori del Napoli, anche di Politano, Di Lorenzo, Marianucci e Ambrosino, si è concentrato però soprattutto sul classe 2003 alla prima stagione in Serie A dopo la C con il Pro Vercelli e la B con la Reggiana.

"Vergara ha giocato 120 minuti in due gare ed è motivo di grande soddisfazione, ha dimostrato di poter stare nel Napoli e dire la sua. Ma prima che il Napoli avesse tutti questi infortuni, Vergara aveva giocato pochissimi minuti e i fatti dicono che probabilmente non avrebbe mai messo piede in campo. Non mi faccio prendere per il c**o da Conte. Quando lui dice che una partita nel Napoli vale 30 partite in B e una in Champions vale 60, se tutti ragionassimo così...i giocatori hanno bisogno di giocare partite e fare esperienza. Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani non è un problema mio". 

Giuffredi ha citato gli esempi di Bartesaghi (Milan), Bernasconi (Atalanta) e Pio Esposito (Inter), cresciuti nei rispettivi settori giovanili alla pari di Vergara col Napoli e ora titolari in Serie A.

Attacco a Conte che si è allargato anche alla situazione che riguarda Marianucci e Ambrosino: "Deve decidere se sono giocatori da Napoli… Se lo sono allora deve avere il coraggio di metterli in campo, ma non uno spezzone ogni dieci anni. Altrimenti vuol dire che non credi nei giocatori e non hai coraggio nel farli giocare. Se non sono da Napoli vanno a fare il loro percorso da un’altra parte, punto. Abbiamo già da tanto un accordo con Cremonese e Venezia, ma questo signore è un mese che non libera i giocatori. Se fino a oggi non ha fatto fare un minuto a questi giocatori vuol dire che non ti sono serviti a niente. Non li tenere in ostaggio in questa situazione". 

Leggi anche

Il Napoli si getta via, così nemmeno le troppe assenze possono essere un alibi

napoli
antonio conte
mario giuffredi

Ultimi video

00:18
MCH PRESIDENTE SENEGAL MCH

Il presidente del Senegal Faye incontra i campioni della Coppa d'Africa

01:28
DICH ITALIANO PRE ATHLETIC BILBAO DICH

Italiano: "Dobbiamo passare il turno"

01:42
DICH GASPERINI EUROPA LEAGUE DICH

Gasp: "Vincere in Europa per le italiane diventa un problema"

01:39
Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

01:28
Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

01:21
Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

02:11
Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

01:36
Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

01:02
Domani Roma-Stoccarda

Domani Roma-Stoccarda

01:37
I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

02:07
Stasera Atalanta-Bilbao

Stasera Atalanta-Bilbao

01:46
La sfida Spalletti-Mou

La sfida Spalletti-Mou

01:02
13 DICH GASPERINI PRE EUROPA 21/1 DICH

Gasp avvisa il Milan: "In Europa stiamo bene, ma siamo concentrati sul campionato. Bailey libera un posto..."

02:20
Mourinho-story a Torino

Mourinho-story a Torino

02:14
Stasera Juventus-Benfica

Stasera Juventus-Benfica

00:18
MCH PRESIDENTE SENEGAL MCH

Il presidente del Senegal Faye incontra i campioni della Coppa d'Africa

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Lazio-Como 0-3: gli highlights

Lazio-Como 0-3: gli highlights

DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

MCH CONFERENZA SENEGAL MCH

Coppa d'Africa, rissa tra giornalisti in sala stampa

MCH GOL ROVESCIATA FEYENOORD MCH

Buon sangue non mente: strepitoso gol in rovesciata del figlio di van Persie

MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:53
Fiorentina, Parisi ko: lesione del bicipite femorale sinistro
18:14
Funerali Commisso, Funaro: "Cerimonia molto sentita, non potevamo non esserci"
17:50
Scintille in casa Beckham, arriva la risposta di David al figlio Brooklyn
ERLING HAALAND, MAN CITY
17:12
Il City crolla in Norvegia, Haaland e compagni rimborsano i tifosi: "È il minimo"
16:58
Il Benfica in visita a Superga per onorare il Grande Torino IL VIDEO