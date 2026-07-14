Napoli, Allegri si presenta: "Fortunato a ereditare ancora una squadra di Conte. Italia? Mai avuto contatti"

"Per me credo che sia anche troppo questa presentazione, è la prima volta che mi capita. Devo ringraziare il presidente. Da quando c'è De Laurentiis il Napoli ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. Ha vinto scudetti. È poi una squadra abituata a lavorare, Conte ha dimostrato tutto il suo valore nella sua carriera. Sono fortunato, è la seconda volta che eredito una sua squadra (sorride, ndr). E speriamo sia di buon auspicio come in passato…", ha esordito Allegri in conferenza.