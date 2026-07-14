Napoli, alle 11.30 la presentazione di Allegri in diretta streaming

Ventotto anni dopo, Max Allegri veste di nuovo la maglia del Napoli. Il 1998 con la retrocessione in Serie B, da calciatore, è ormai lontano. Adesso il livornese cerca il riscatto come allenatore dopo la delusione al Milan e muove i primi passi a Castel Volturno. Ieri l'arrivo al centro sportivo azzurro, dove Max ha incontrato il suo staff per pianificare la stagione e i primi giorni di raduno.