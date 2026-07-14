Napoli, alle 11.30 la presentazione di Allegri in diretta streaming

14 Lug 2026 - 10:02
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Ventotto anni dopo, Max Allegri veste di nuovo la maglia del Napoli. Il 1998 con la retrocessione in Serie B, da calciatore, è ormai lontano. Adesso il livornese cerca il riscatto come allenatore dopo la delusione al Milan e muove i primi passi a Castel Volturno. Ieri l'arrivo al centro sportivo azzurro, dove Max ha incontrato il suo staff per pianificare la stagione e i primi giorni di raduno. 

Oggi la presentazione ufficiale del tecnico con conferenza stampa alle 11.30 al Teatro San Carlo (diretta streaming su Sportmediaset.it).

Venerdì la partenza per Dimaro, dove si svolgerà la prima parte del raduno estivo. Con quale rosa? Come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa, la priorità è relativa alle cessioni. Anche di giocatori mai protagonisti o quasi in prima squadra, ma ancora sotto contratto come Zerbin, Hasa e Cheddira.

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