Lecce, partnership pluriennale con Adidas

14 Lug 2026 - 10:28
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Adidas sarà lo sponsor tecnico del Lecce a partire dalla stagione 2026/27. Lo comunica il club pugliese in una nota sul proprio sito ufficiale. "L'annuncio segna un atteso ritorno, con il brand a tre strisce che torna a vestire i giallorossi dopo 34 anni. Questa partnership unisce la storica e radicata identità del Club salentino all'innovazione globale di uno dei marchi sportivi più iconici al mondo. Profondamente legato al suo territorio, il Salento, l'U.S. Lecce incarna una passione autentica e un forte senso di appartenenza, sostenuto da una delle tifoserie più calorose d'Italia - fa sapere il Lecce - A partire dalla stagione 2026/27, tutte le squadre dell'U.S. Lecce indosseranno prodotti adidas quando rappresenteranno il Club. Questa partnership pluriennale rappresenta un passo fondamentale nella strategia di crescita e internazionalizzazione del Club, che potrà contare sul supporto di adidas per sviluppare ulteriormente le proprie attività. I dettagli sui nuovi kit gara e allenamento per la stagione 2026/27 saranno svelati prossimamente". 

Ultimi video

01:12
CLIP BATTISTI INIZIA RITIRO INTER 13/07

Ritiro Inter: "Il primo ad arrivare è sempre lui…"

00:51
MCH NORVEGIA PALAZZO REALE MCH

Grande festa a Oslo per il rientro della Norvegia

00:59
CLIP PRIMO ALLENAMENTO MILAN AMORIM IN 60" 13/07 SRV

Milan, guarda il primo allenamento di Amorim in 60 secondi

01:25
MCH GILA MILAN PRIMO ALLENAMENTO 13/07 MCH

Amorim "benedice" Gila: 5' di colloquio e confronto tattico

00:45
MCH MILAN GARDINER E ALMSTADT IN RITIRO 13/07 MCH

Milan, ecco Gardiner e Almstadt: gli uomini di Cardinale hanno un volto

01:24
17 MCH CARDINALE RIPARTE IN ELICOTTERO 13/07 MCH

Cardinale riparte da Milanello: in volo sull'elicottero da 10 milioni di dollari

00:25
CLIP CHIVU GAG CON I GIORNALISTI 13/07 SRV

Chivu show con i giornalisti: “Quanti siete, 42? Non andate mai in vacanza?”

03:13
MCH G. RAMOS A MILANELLO INCONTRA CARDINALE E AMORIM MCH

Ramos a Milanello: il gesto sorprendente di Cardinale

01:49
DICH CHIVU SU PAVARD / DIOUF 13/07 SRV

Chivu: “Ho una pazza idea su Diouf, mentre Pavard…”

02:19
DICH CHIVU SU NON TEMIAMO NESSUNO / CHAMPIONS / CORAGGIO 13/07 SRV

Chivu: “Non temiamo nessuno! Voglio più coraggio e la Champions…”

01:25
DICH CHIVU SU ABBIAMO ANCORA FAME 13/07 SRV

Chivu: “Quali obiettivi? Dico solo che abbiamo ancora fame”

02:37
Trevisani: "Nuovo ct? Pioli ok, ma il mio sogno..."

Trevisani: "Nuovo ct? Pioli ok, ma il mio sogno..."

01:25
DICH MAROTTA 3 SU KHALAILI NIENTE VISITE 13/07 SRV

Colpo di scena Inter, Marotta annuncia: "Khalaili non ha superato le visite"

02:24
DICH MAROTTA 2 SU VINCERE 2 SCUDETTI DI FILA / SINDROME13/07 SRV

Marotta: "Vogliamo due scudetti di fila, ma abbiamo una 'sindrome' da battere"

01:35
DICH MAROTTA 1 SU UNICA SQUADRA ITALIANA 13/07 SRV

Marotta gonfia il petto: "Siamo l'unica squadra italiana che…"

01:12
CLIP BATTISTI INIZIA RITIRO INTER 13/07

Ritiro Inter: "Il primo ad arrivare è sempre lui…"

I più visti di Calcio

DICH MAROTTA 3 SU KHALAILI NIENTE VISITE 13/07 SRV

Colpo di scena Inter, Marotta annuncia: "Khalaili non ha superato le visite"

Leonardo e Maldini

Leonardo e Maldini

Gattuso-Lazio è ufficiale

Gattuso-Lazio, ora è ufficiale

MCH ARRIVO CARDINALE IN ELICOTTERO 13/7 MCH

Cardinale come Berlusconi: l'arrivo al raduno del Milan in elicottero

CLIP PRIMO ALLENAMENTO MILAN AMORIM IN 60" 13/07 SRV

Milan, guarda il primo allenamento di Amorim in 60 secondi

DICH BALOTELLI su Scudetto e Mondiali DICH

Balotelli: "Inter, Napoli e Roma per lo scudetto. Io in A? Genoa ultima chance"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:29
Inchiesta ultras, l'ex capo curva Lucci "creò un business di droga da 7 milioni in pandemia"
11:06
Abodi: "Maldini una garanzia, ha storia in campo e fuori"
10:28
Lecce, partnership pluriennale con Adidas
10:02
Napoli, alle 11.30 la presentazione di Allegri in diretta streaming
09:40
Guardiola ct dell'Italia... per un'ora: la verità del caso Wikipedia