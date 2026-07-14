Lecce, partnership pluriennale con Adidas

Adidas sarà lo sponsor tecnico del Lecce a partire dalla stagione 2026/27. Lo comunica il club pugliese in una nota sul proprio sito ufficiale. "L'annuncio segna un atteso ritorno, con il brand a tre strisce che torna a vestire i giallorossi dopo 34 anni. Questa partnership unisce la storica e radicata identità del Club salentino all'innovazione globale di uno dei marchi sportivi più iconici al mondo. Profondamente legato al suo territorio, il Salento, l'U.S. Lecce incarna una passione autentica e un forte senso di appartenenza, sostenuto da una delle tifoserie più calorose d'Italia - fa sapere il Lecce - A partire dalla stagione 2026/27, tutte le squadre dell'U.S. Lecce indosseranno prodotti adidas quando rappresenteranno il Club. Questa partnership pluriennale rappresenta un passo fondamentale nella strategia di crescita e internazionalizzazione del Club, che potrà contare sul supporto di adidas per sviluppare ulteriormente le proprie attività. I dettagli sui nuovi kit gara e allenamento per la stagione 2026/27 saranno svelati prossimamente".