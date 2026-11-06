Napoli, tutti a rapporto da Allegri: anche gli infortunati in ritiro per superare la crisi

Ma la rabbia non deve essere ancora passata del tutto all'allenatore toscano che, scrive Il Mattino, nel confronto che avrà con la squadra oggi chiarirà un concetto: se serve un sergente di ferro, ne indosserà i panni, con allenamenti duri e a tutte le ore. Uno dei grandi pregi da sempre riconosciuti a Max è quello di saper gestire il gruppo ma se il gruppo ha nuovamente (il pensiero va ad Antonio Conte...) bisogno di metodi più duri, è pronto anche a questo. Un concetto che dirà a tutti, nessuno escluso, visto che a Castel Volturno sono convocati pure gli infortunati.