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Napoli, tutti a rapporto da Allegri: anche gli infortunati in ritiro per superare la crisi

Dopo un giovedì di silenzio, l'allenatore toscano pronto anche a mettere il muso duro. Niente multa per De Bruyne e Lucca dopo la lite

06 Nov 2026 - 09:30
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Una giornata intera in silenzio per spegnere la rabbia e ragionare su come superare questo difficile momento del suo Napoli: questo il giovedì passato da Massimiliano Allegri secondo chi lo conosce bene. Un "mutismo" iniziato già sul volo di ritorno da Oporto e continuato sul bus che ha portato la squadra a Castel Volturno, in seguito il rompete e le righe e il ritiro ordinato a partire da oggi. Una scelta concordata con Aurelio de Laurentiis, che continua ad avere fiducia nella guida tecnica.

Ma la rabbia non deve essere ancora passata del tutto all'allenatore toscano che, scrive Il Mattino, nel confronto che avrà con la squadra oggi chiarirà un concetto: se serve un sergente di ferro, ne indosserà i panni, con allenamenti duri e a tutte le ore. Uno dei grandi pregi da sempre riconosciuti a Max è quello di saper gestire il gruppo ma se il gruppo ha nuovamente (il pensiero va ad Antonio Conte...) bisogno di metodi più duri, è pronto anche a questo. Un concetto che dirà a tutti, nessuno escluso, visto che a Castel Volturno sono convocati pure gli infortunati.

Bastone e carota, verrebbe da dire, perché invece non ci saranno conseguenze per la lite in campo tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca. La società non multerà i due secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport.

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