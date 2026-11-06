Le partite del weekend in Europa: Alvarez contro Yamal su Mediaset

SPAGNA: la grande sfida tra Atletico Madrid e Barcellona (domenica alle 21, diretta in chiaro su Italia 1) è al centro della Liga. Si affrontano le prime due della classifica separate da due punti e reduci da risultati opposti in Champions. La squadra di Simeone ha perso nettamente al Metropolitano col Bayern di Kane mentre il Barça ha ripreso la sua marcia, dopo l'esito negativo del Clasico perso con una doppietta di Mbappé, grazie al netto 3-0 sull'Aston Villa con una doppietta di Raphinha. I precedenti sono favorevoli ai blaugrana in Liga, ma l'anno scorso Simeone ha eliminato gli avversari sia in Coppa di Spagna (4-0 e 0-3) che in Champions (1-2 e 2-0). È un confronto diretto che incide sulla corsa scudetto perché a -3 c'è il Real Madrid di Mourinho che sta marciando come un treno e ha una trasferta non complicata col Valencia. Compito facile, contro l'Elche, per la quarta forza, il Betis mentre il Villarreal, dopo l'umiliante 0-6 subito in casa col Psg, prova a risollevarsi ricevendo il Getafe. Oggi: 21 Siviglia-Alaves. Domani: 18.30 Osasuna-Athletic, 21 Valencia-Real. Domenica 8: 14 Elche-Betis, 16.15 Real Sociedad-Rayo, 18.30 Villarreal-Getafe, 21 Atletico-Barcellona