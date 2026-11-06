Le partite del weekend in Europa: Alvarez contro Yamal su Mediaset

Emozione e gol a raffica si attendono dall'altro Clasico, il match tra Atletico Madrid e Barcellona, clou del fine settimana europeo prima della pausa per le nazionali. Julian Alvarez e Sorloth contro Yamal e Raphinha per stabilire la leadership della Liga (i blaugrana hanno 2 punti in piu') in una sfida rovente che ha prodotto 38 e 39 espulsi in un secolo di storia. Tra gli altri incontri più attesi ci sono Manchester United-Aston Villa, Rennes-Lilla, Twente-Ajax e Galatasaray-Amedspor.
INGHILTERRA: Arsenal in arrestabile, con la migliore difesa d'Europa, Manchester City solido, ma inevitabilmente distratto dalle sua disavventure finanziarie. La Premier incassa i successi in Champions delle sue leader, la resurrezione dell'United, i cocenti ko di Aston Villa e Liverpool. Si profila una giornata che non dovrebbe spostare gli equilibri. L'Hull e il modesto Nottingham di questo periodo non sembrano in grado di impensierire Arsenal e Man City. Mira a rinsaldare il suo sorprendente terzo posto il Brighton (che ha battuto gia' le prime due) ospitando il Brentford. Facili anche i test di Chelsea e Liverpool con Sunderland e Crystal Palace. Più interessante il tentativo del Tottenham di De Zerbi di proseguire il suo recupero cercando il quarto successo di fila in casa del Leeds. Dopo la boccata d'ossigeno in Champions il Manchester United dovrà rinsaldare la traballante panchina di Carrick ospitando l'Aston Villa nella gara piu' equilibrata. Domani; 13.30 Leeds-Tottenham, 16 Arsenal-Hull, Fulham-Newcastle, 18.30 Nottingham-Man City. Domenica 8: 15 Brighton-Brentford, Crystal Palace-Liverpool, Sunderland-Chelsea, 17.30 Man United-Aston Villa.
SPAGNA: la grande sfida tra Atletico Madrid e Barcellona (domenica alle 21, diretta in chiaro su Italia 1) è al centro della Liga. Si affrontano le prime due della classifica separate da due punti e reduci da risultati opposti in Champions. La squadra di Simeone ha perso nettamente al Metropolitano col Bayern di Kane mentre il Barça ha ripreso la sua marcia, dopo l'esito negativo del Clasico perso con una doppietta di Mbappé, grazie al netto 3-0 sull'Aston Villa con una doppietta di Raphinha. I precedenti sono favorevoli ai blaugrana in Liga, ma l'anno scorso Simeone ha eliminato gli avversari sia in Coppa di Spagna (4-0 e 0-3) che in Champions (1-2 e 2-0). È un confronto diretto che incide sulla corsa scudetto perché a -3 c'è il Real Madrid di Mourinho che sta marciando come un treno e ha una trasferta non complicata col Valencia. Compito facile, contro l'Elche, per la quarta forza, il Betis mentre il Villarreal, dopo l'umiliante 0-6 subito in casa col Psg, prova a risollevarsi ricevendo il Getafe. Oggi: 21 Siviglia-Alaves. Domani: 18.30 Osasuna-Athletic, 21 Valencia-Real. Domenica 8: 14 Elche-Betis, 16.15 Real Sociedad-Rayo, 18.30 Villarreal-Getafe, 21 Atletico-Barcellona
GERMANIA: prosegue la coabitazione in testa tra il Bayern e il Dortmund, sancita dal pari nella sfida diretta, ma i campioni hanno segnato quasi il doppio dei gol. Non sono prevedibili scossoni nel prossimo turno anche se la neopromossa Elversberg, che affronta il Dortmund, e' piu' competitiva del Magonza che attende i bavaresi. La compattezza del Bayern è confermata dal netto successo con l'Atletico Madrid, ottenuto con tante defezioni grazie alla qualita' del Pallone d'Oro Kane che ha trascinato la squadra. Per i posti Champions per ora stanno meglio Friburgo e Lipsia, attesi da due confronti casalinghi agevoli Union Berlino e Augsburg. Domani; 15.30 Dortmund-Elversberg, Lipsia-Augsburg, Magonza-Bayern, Paderborn-Francoforte, 18.30 Stoccarda-Brema. Domenica 8: 15.30 Colonia-Leverkusen, 17.30 Friburgo-Union Berlino.
FRANCIA: dopo un inizio distratto il Psg ha preso la testa del Ligue1, anche se riserva le sue energie migliori alla Champions nella lunga marcia verso il terzo titolo di fila. Lo dimostra il 6-0 da dominatore in casa del Villarreal dopo le due vittorie su Manchester City e Barcellona e i 20 gol segnati in quattro gare. Poco più di un allenamento l'impegno al Parco dei Principi con il Troyes, terzultimo. La sfida più interessante è quella tra due squadre di vertice, il Rennes e il Lilla di Davide Ancelotti. Il Marsiglia sarà impegnata in casa del Lens, ancora sotto choc dopo il 9-1 subito dal Como. Il Lione, terzo, affronterà la trasferta di Brest senza il suo allenatore Paulo Fonseca che si è licenziato per andare a dirigere lo Sporting Lisbona, che ha pagato una penale di 5 mln. Al suo posto potrebbe arrivare Thiago Motta. Domani: 17.15 Auxerre-Paris fc, 20.45 Psg-Troyes. Domenica 8: 15 Rennes-Lilla, 17.15 Brest-Lione, Le Mans-Monaco, 20.45 Lens-Marsiglia.
In Olanda situazione in equilibrio con quattro squadre in due punti: il Feyenoord capolista, e unico imbattuto, dopo il ko con l'Inter gioca in casa dell'Heerenveen domenica alle 12.15 mentre il clou è la sfida tra Twente e Ajax, alle 14.30. In Portogallo il Porto di Farioli cerca l'11/a vittoria di fila nella trasferta col Vitoria domenica alle 19. Impegno fuori casa anche il Benfica (-5) con l'Estrela alle 21.30. In Turchia il capolista Galatasaray di Osimhen (Leao continua a essere utilizzato col contagocce) affronta il big match in casa con la sorpresa Amedspor. La squadra, arrivata in Superlig con un budget irrisorio e mal vista provenendo dal Kurdistan, ha in organico il portiere ex viola Lafont e in attacco l'ex veronese Orban. Per ora ha l'attacco migliore in Turchia ed è l'orgoglio del popolo curdo.