Allegri torna 28 anni dopo e trova un Napoli… Mondiale: KDB al centro del progetto

Ma il primo legame con l’azzurro nasce molto prima, nella stagione 97-98. Sette presenze e un campionato amarissimo concluso con la retrocessione in Serie B. Eppure chi era con lui racconta che già allora Allegri ragionava da allenatore. Seduto in pizzeria, spostava bicchieri e posate sul tavolo per spiegare movimenti e schemi ai compagni. Un’abitudine che oggi fa quasi sorridere, pensando alla carriera che avrebbe costruito negli anni successivi.