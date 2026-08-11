"Auguri Max", Milan e Juve non dimenticano Allegri e i tifosi... ADL promette: "Vedrai che insieme..."

Ex sì, nemici mai. Max Allegri compie 59 anni e, a vedere i messaggi sui social, ex squadre e tifosi non l'hanno dimenticato. Per il tecnico livornese si tratta del primo compleanno da allenatore del Napoli, ma le sue "ex storiche", Milan e Juve, hanno voluto comunque omaggiarlo. Sono infatti arrivati puntuali gli auguri via social dei due club: "Best Wishes, Massimilano Allegri", si legge nel posto condiviso su Instagram dall'account ufficiale del Diavolo. Sotto, nonostante l'ultima stagione deludente, un tripudio di cuori dai tifosi milanisti: "Max mi manchi", "Sempre con te", il tenore dei commenti.

