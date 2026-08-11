"Auguri Max", Milan e Juve non dimenticano Allegri e i tifosi... ADL promette: "Vedrai che insieme..."
Rossoneri e bianconeri sui social omaggiano l'ex tecnico in occasione del 59esimo compleanno. Il presidente azzurro suona la carica in vista della nuova stagione
Ex sì, nemici mai. Max Allegri compie 59 anni e, a vedere i messaggi sui social, ex squadre e tifosi non l'hanno dimenticato. Per il tecnico livornese si tratta del primo compleanno da allenatore del Napoli, ma le sue "ex storiche", Milan e Juve, hanno voluto comunque omaggiarlo. Sono infatti arrivati puntuali gli auguri via social dei due club: "Best Wishes, Massimilano Allegri", si legge nel posto condiviso su Instagram dall'account ufficiale del Diavolo. Sotto, nonostante l'ultima stagione deludente, un tripudio di cuori dai tifosi milanisti: "Max mi manchi", "Sempre con te", il tenore dei commenti.
Un massaggio simile, con reazioni identiche, è apparso anche sul profilo X della Juve: "Tanti Auguri Max". Naturalmente i tifosi bianconeri ricordano il periodo con Allegri con nostalgia, quando la Signora dominava in Italia e faceva finali in Europa.
Ovviamente non potevano mancare i messaggi del Napoli e di De Laurentiis. Il profilo ufficiale degli azzurri si è unito al coro: "Auguri al nostro mister che compie oggi 59 anni". I questo caso i tifosi azzurri invocano "regali" dal mercato. Più articolato e particolare, invece, il pensiero dedicato ad Allegri da ADL: "Tanti auguri azzurri Max! Stai imparando a conoscere la mia famigilia e quella cazzutis***a del Napoli. Vedrai che insieme potremo lavorare intensamente".