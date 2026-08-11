IL COMPLEANNO

"Auguri Max", Milan e Juve non dimenticano Allegri e i tifosi... ADL promette: "Vedrai che insieme..."

Rossoneri e bianconeri sui social omaggiano l'ex tecnico in occasione del 59esimo compleanno. Il presidente azzurro suona la carica in vista della nuova stagione

11 Ago 2026 - 10:21
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Ex sì, nemici mai. Max Allegri compie 59 anni e, a vedere i messaggi sui social, ex squadre e tifosi non l'hanno dimenticato. Per il tecnico livornese si tratta del primo compleanno da allenatore del Napoli, ma le sue "ex storiche", Milan e Juve, hanno voluto comunque omaggiarlo. Sono infatti arrivati puntuali gli auguri via social dei due club: "Best Wishes, Massimilano Allegri", si legge nel posto condiviso su Instagram dall'account ufficiale del Diavolo. Sotto, nonostante l'ultima stagione deludente, un tripudio di cuori dai tifosi milanisti: "Max mi manchi", "Sempre con te", il tenore dei commenti.

Un massaggio simile, con reazioni identiche, è apparso anche sul profilo X della Juve: "Tanti Auguri Max". Naturalmente i tifosi bianconeri ricordano il periodo con Allegri con nostalgia, quando la Signora dominava in Italia e faceva finali in Europa.

Ovviamente non potevano mancare i messaggi del Napoli e di De Laurentiis. Il profilo ufficiale degli azzurri si è unito al coro: "Auguri al nostro mister che compie oggi 59 anni". I questo caso i tifosi azzurri invocano "regali" dal mercato. Più articolato e particolare, invece, il pensiero dedicato ad Allegri da ADL: "Tanti auguri azzurri Max! Stai imparando a conoscere la mia famigilia e quella cazzutis***a del Napoli. Vedrai che insieme potremo lavorare intensamente". 

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