Kristensen: "Atalanta club importante, un orgoglio essere qui"

"La mia prima sensazione, quando ho saputo dell'interesse dell'Atalanta, è stata di orgoglio e felicità, perché qui in Italia è un club molto importante". Sono le prime impressioni di Thomas Kristensen, arrivato dall'Udinese in riscatto condizionato, da giocatore dell'Atalanta, rilasciate al canale ufficiale YouTube della società nerazzurra. "Ho subito sentito il progetto adatto a me, mi ci riconosco. Sicuramente sono pronto, non vedo l'ora di dare il massimo per questa squadra", aggiunge il difensore danese. Infine, rivolto al pubblico: "Voglio salutare tutti i tifosi e dire che sono molto felice di essere qui - chiude -. Non vedo l'ora di giocare davanti a loro. Un saluto a tutti i tifosi nerazzurri, forza Atalanta".