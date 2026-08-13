L'annuncio del Ravenna: "Ronaldinho giocherà una partita per segnare ultimo gol in carriera"

Ronaldinho non solo verrà tesserato dal Ravenna, ma giocherà anche una partita in città. Ignazio Cipriani, il presidente della squadra che milita in serie C, lo ha annunciato spiegando che scenderà in campo "con un obiettivo chiaro e romantico: provare a segnare il suo ultimo gol in carriera". Il suo coinvolgimento "non è una semplice mossa di facciata o una 'giocata' di marketing per far parlare di noi - ha assicurato in un comunicato -. Ronaldinho diventerà socio del Ravenna. Questo è il punto centrale dell'operazione".