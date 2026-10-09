Napoli, Allegri: "McTominay sarà convocato"

Poi un bilancio della sosta extra large: "Il bilancio lo vedremo se sarà positivo o meno domani sera, se faremo risultato. Abbiamo fatto due amichevoli, per far giocare un po' chi aveva giocato un po' di meno. Ho trovato i ragazzi come li ho lasciati. Hojlund non stava facendo male da noi. De Bruyne ha fatto delle belle partite e anche in nazionale ha fatto gol. Sono contento quando in Nazionale fanno bene."