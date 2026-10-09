Napoli, Allegri: "McTominay sarà convocato"

"La novità è che McTominay sarà convocato e lo avremo a dispozione per almeno 20-30 minuti". Appena seduto per la conferenza stampa di vigilia della gara contro il Frosinone, Massimiliano Allegri dà ai tifosi del Napoli la notizia più bella e poi continua con il 'bollettino medico': "In questo momento, abbiamo perso Vergara e Favasuli per più tempo mentre per Olivera in una settimana dovrebbe essere a posto. Anguissa sta recuperando. Abbiamo il rientro di Marianucci oltre a Badiashile che è cresciuto molto e quindi non sono preoccupato".
"Il Frosinone corre, sta facendo bene ma noi domani dobbiamo portare a casa la vittoria per preparare bene la partita in Champions - ha proseguito - Inizia un mese importante, con tante partite. Non ci devono essere alibi, la squadra deve andare in campo sapendo dell'importanza della partita che va affrontata con umiltà e rispetto".
Poi un bilancio della sosta extra large: "Il bilancio lo vedremo se sarà positivo o meno domani sera, se faremo risultato. Abbiamo fatto due amichevoli, per far giocare un po' chi aveva giocato un po' di meno. Ho trovato i ragazzi come li ho lasciati. Hojlund non stava facendo male da noi. De Bruyne ha fatto delle belle partite e anche in nazionale ha fatto gol. Sono contento quando in Nazionale fanno bene."
Il doppio degli infortuni a causa della sosta: cosa si potrebbe cambiare? "È un dato statistico, oggettivo: il campionato italiano, grazie a Orsato, ha preso un indirizzo completamente diverso aumentando molto anche i minuti di gioco effettivo. Se sommiamo quelle giocate in Europa, le partite con questo gioco effettivo diventano 6-7 in più con ritmi diversi e recuperi più bassi".
Il Napoli deve già rincorrere e nella piazza si avverte qualche malumore, ma Allegri predica calma "L'ansia non ci deve essere ma ci deve essere attenzione ed essere focalizzati sull'obiettivo che domani è quello di prendere i tre punti. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per restare agganciati e poi la Champions che è un obiettivo importante ma bisogna pensare un passo alla volta".
"Io sono molto autocritico perché ho sbagliato e sbaglierò - ha aggiunto - Anche quando vinciamo, spesso sbaglio ma in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa e a Firenze ero molto infuriato perché se dovessi rimproverare una cosa è capire il momento della partita che è una cosa su cui bisogna migliorare per portare a casa i risultati".