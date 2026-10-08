McTominay, parola d'ordine: prudenza. Così Allegri prepara il rientro di Scott

Il primo passo, ed era quello più importante, è fatto. McTominay si è lasciato alle spalle l'intervento al cuore e ha ottenuto l'idoneità necessaria a tornare in campo (è fermo dallo scorso 30 agosto). Ritorno che ha già effettuato riprendendo ad allenarsi in gruppo. La domanda però adesso è un'altra: quando sarà del tutto e normalmente a disposizione di Allegri. Il tecnico degli azzurri e lo staff medico sembrerebbero propendere per la prudenza, vista la delicatezza del caso e sia pure in una condizione di emergenza totale causa infortuni. Scott, però, potrebbe già andare in panchina sabato contro il Frosinone. Per giocare uno scampolo di gara? Lo vedremo. Certamente mentre da una parte il giocatore scalpita - ma anche lui con le dovute precauzioni - dall'altra non c'è alcuna volontà di correre nemmeno il minimo rischio.



Il che, in qualche modo, vuol dire che McTominay potrebbe anche finire nella lista dei convocati per sabato sera, ma anche che il suo rientro sarà calcolato e graduale, con qualche minuto da mettere nelle gambe poco alla volta fino a ritrovare condizione fisica. Certo, in questo Allegri non è molto aiutato dal resto della rosa. Con Vergara che si è aggiunto a Zambo Anguissa, la lista dei centrocampisti a disposizione è ridotta all'osso. Motivo per cui, anche solo in panchina, BigMac potrebbe diventare una soluzione importante e necessaria. Per il momento, in ogni caso, basti la buona notizia dell'idoneità. Il campo forse dovrà aspettare ancora una settimana, ma tra i molti che si fermano, il ritorno di McTominay è già una cosa grande.