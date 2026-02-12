Napoli, Alisson Santos: "Il Maradona è speciale, voglio lavorare con Conte"
© X
"Sono molto contento di essere qui, per me è un sogno. Il Napoli è un grande club e spero di aiutare a conquistare i nostri obiettivi". Così Alisson Santos, 23enne attaccante brasiliano parla della sua nuova esperienza con la maglia azzurra dopo il trasferimento invernale dallo Sporting Lisbona.
Alisson ha esordito nell'ultima mezz'ora di Coppa Italia contro il Como e ha anche partecipato, segnando, ai rigori finali chiusi però con il ko azzurro. "Martedì - ha detto a Radio Crc - è stata la mia seconda volta al Maradona, perché ho giocato qui con lo Sporting in Champions. Ma giocare per il Napoli è una sensazione incredibile, sentire la passione del tifo partenopeo. Sono contento per l'esordio ma ovviamente triste per il risultato, perché volevo passare il turno insieme alla squadra. Ma ora è il momento di lavorare e guardare avanti. Il campionato italiano è importante e lo seguivo anche prima di venire qui mentre giocavo in Portogallo dove ho imparato molto nello Sporting: sono due squadre che controllano molto il gioco e che mantengono il possesso palla. Il campionato italiano è più tecnico e si gioca ad alta intensità e ora lavoro per migliorare su questi aspetti con lo staff tecnico e con Conte. E penso che piano piano sto raggiungendo il livello per essere d'aiuto alla squadra".
Il brasiliano sottolinea il buon rapporto con la sua nuova squadra: "Sul momento del rigore - racconta - ho sentito la fiducia della squadra. Sono un giocatore a cui piace aiutare la squadra, attaccare gli avversari, dribblare e cercare di fare gol o aiutare i compagni facendo assist ma è importante anche aiutare in fase difensiva. Mi sto trovando molto bene qui dove quando sono arrivato mi hanno tutti accolto bene. Mi stanno aiutando molto anche a imparare l'italiano, che è molto difficile. Ora voglio lavorare con Conte che è un grande allenatore, che ha una storia nel calcio e sto imparando molto con lui e con tutto lo staff".