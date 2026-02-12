Napoli, Alisson Santos: "Il Maradona è speciale, voglio lavorare con Conte"

Alisson ha esordito nell'ultima mezz'ora di Coppa Italia contro il Como e ha anche partecipato, segnando, ai rigori finali chiusi però con il ko azzurro. "Martedì - ha detto a Radio Crc - è stata la mia seconda volta al Maradona, perché ho giocato qui con lo Sporting in Champions. Ma giocare per il Napoli è una sensazione incredibile, sentire la passione del tifo partenopeo. Sono contento per l'esordio ma ovviamente triste per il risultato, perché volevo passare il turno insieme alla squadra. Ma ora è il momento di lavorare e guardare avanti. Il campionato italiano è importante e lo seguivo anche prima di venire qui mentre giocavo in Portogallo dove ho imparato molto nello Sporting: sono due squadre che controllano molto il gioco e che mantengono il possesso palla. Il campionato italiano è più tecnico e si gioca ad alta intensità e ora lavoro per migliorare su questi aspetti con lo staff tecnico e con Conte. E penso che piano piano sto raggiungendo il livello per essere d'aiuto alla squadra".