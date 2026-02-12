Udinese, le ultime in vista del Sassuolo

12 Feb 2026 - 18:10

Zero vittorie e solo due punti conquistati nelle sette sfide disputate all'ora di pranzo: per Kosta Runjaic domenica, nella gara casalinga contro il Sassuolo, c'è l'occasione propizia per sfatare il tabù del lunch match indigesto. Per farlo, il tecnico tedesco recupera giocatori sia a centrocampo sia in attacco. Dietro si va verso la conferma del trio Solet, Kristensen, Bertola, mentre sulle fasce ci saranno Ehizibue e Zemura. Karlstrom dirigerà la manovra assieme ad Ekkelenkamp e Miller, con Atta che giocherà a supporto di Zaniolo, schierato come falso 9. Dalla panchina sono pronti a scattare Buksa, Bayo e Gueye, fino ad ora oggetti misteriosi dell'attacco friulano. Rientrano tra i convocati anche Kamara e Piotrowski per garantire maggiori rotazioni.

