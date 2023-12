Napoli, De Laurentiis: "Non si può vincere ogni anno senza fare imbrogli"

© Getty Images

In occasione del conferimeNto della cittadinanza onoraria di Napoli a Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis ha parlato degli obiettivi azzurri e della stagione in corso. "Vi prometto che quanto fatto da Luciano sarà ripetibile - le parole del presidente dei partenopei -. Abbiamo sempre detto che non si può vincere ogni anno, se non con gli imbrogli". "Ci sono problemi di appagamento, di irrequietezza, nonché di rafforzamento delle altre squadre - ha aggiunto -. L'anno scorso abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna che nella vita ci vuole sempre".