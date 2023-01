Napoli, è iniziata la festa scudetto: adesso parte il sogno Champions

L'ANALISI

Il campionato sembra essere in cassaforte e Spalletti può iniziare a progettare l'impresa europea. Anche Ottavio Bianchi ne è convinto: "Può farcela"

Con il fischio finale di Napoli-Roma si è di fatto chiusa la corsa per lo scudetto. Gli azzurri di Spalletti hanno scavato una voragine tra loro e le inseguitrici, con l'Inter che guida il gruppo a -13 dalla capolista. Con 53 punti in tasca e 18 giornate al termine del campionato, ma soprattutto un ritmo da schiacciasassi, difficile pensare a un esito diverso da quello attuale. E sotto il Vesuvio, ma un po' in tutta Italia, si è scatenato quell'entusiasmo figlio della consapevolezza che nessuno potrà andare a riprenderli. Entusiasmo che adesso inizia a coinvolgere non solo i tifosi, ma anche i giocatori e lo stesso presidente Aurelio de Laurentiis. Inutile nasconderlo, anche a Castel Volturno iniziano ad assaporare il gusto del trionfo e adesso pare essere solo questione di tempo. Un lungo (ma poi nemmeno tanto) conto alla rovescia, che sfocerà in una festa che si preannuncia epica.

Dal canto suo, l'unico che riesce a tenere i piedi per terra sembra essere proprio Luciano Spalletti. L'eliminazione in Coppa Italia gli brucia ancora e non vuole sorprese. Perché un'occasione del genere al Napoli non potrebbe ricapitare tanto spesso. Di certo anche lui inizierà a fare dei conti, anche perché per rendere questa stagione leggendaria c'è ancora un altro obiettivo: la Champions League. Sì, il massimo trofeo continentale che vede Osimhen e compagni tra i principali outsider delle big europee. Big, oltretutto, che non paiono vivere un grande momento di forma come confermano i risultarti recenti dei vari Psg, Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Real Madrid.

"Questo Napoli può vincere la Champions? Penso di sì, c'è stato un calo di condizione di tutte le squadre straniere a causa dei campionato del mondo così anomalo. Non c'è un campionato straniero dove non ci siano difficoltà. Il Napoli ha avuto la fortuna di non avare calciatori che sono andati ai campionati del mondo, ma questo non diminuisce il suo valore", ha detto l'ex allenatore napoletano Ottavio Bianchi.

Certo, da qui alla fase clou della Champions mancano ancora diverse settimane e l'obiettivo primario sarà mantenere la stessa condizioni fisica e mentale di questo primo scorcio di 2023. Se il Napoli ci riuscirà, allora saranno guai per tutti anche fuori dall'Italia.