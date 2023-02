Meret: "Ottimo vantaggio, ma ora pensiamo alla rivincita con la Cremonese"

Il prossimo ostacolo del Napoli sulla strada che porta allo scudetto si chiama Cremonese. Sulla carta un impegno facile quello in programma domenica sera al "Maradona", che però agli azzurri evoca il brutto ricordo della recente eliminazione in Coppa Italia. Anche per questo Alex Meret tiene alta la guardia. "C'è tantissimo entusiasmo, è un momento molto positivo per noi. Abbiamo guadagnato un ottimo vantaggio sulle inseguitrici, ma prepariamo partita per partita, pensando solo alla prossima domenica. Quindi siamo concentrati sulla Cremonese, anche perché in Coppa Italia è andata come sappiamo e vogliamo prenderci una rivincita", ha detto il portiere a Radio Kiss Kiss Napoli