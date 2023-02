Napoli, De Laurentiis blinda Osimhen: "Non è in vendita"

L'INTERVISTA

Il presidente azzurro in un'intervista alla Bild: "I nostri giocatori sono molto richiesti, ma non devo vendere nessuno. Noi non abbiamo debiti". Poi carica: "Possiamo vincere la Champions"

Manchester United e Psg avrebbero già pronte delle offerte a tre cifre, ma Victor Osimhen la prossima estate non si muoverà da Napoli. Lo assicura il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, nel corso di un'intervista al quotidiano tedesco Bild in cui il numero uno azzurro è stato molto chiaro sul futuro della punta nigeriana in scadenza nel giugno 2025: “Osimhen non è in vendita. I nostri giocatori sono molto richiesti, ma non devo vendere nessuno. Noi non abbiamo debiti...".

Un'orgogliosa riaffermazione del mercato virtuoso fatto in estate e una frecciatina alle altre big del nostro campionato prima di concentrarsi sulla sfida degli ottavi di Champions League, obiettivo ormai dichiarato del presidente, che vedrà i partenopei impegnati con l'Eintracht Francoforte: "All'inizio l'impressione è stata quella di un sorteggio non difficile, ma in realtà non è esattamente così. Non a caso stanno lottando per il campionato in Germania. Non dobbiamo pensare di essere migliori: lo ha fatto lo scorso anno il Barcellona (in Europa League, poi i catalani sono stati eliminati ndr), e noi non dobbiamo ripetere l'errore".

"Abbiamo una squadra forte - continua il patron azzurro - ma le migliori squadre d'Europa e del mondo sono in Champions League. Credo che il Napoli possa vincere la Champions, proprio come i bookmaker, che ci vedono però come quarto o quinto candidato più probabile. Certamente alcune squadre sono più forti, ma vedremo"... E Napoli sogna con il suo presidente.

