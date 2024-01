Serie A: il Torino passeggia sulle macerie dei campioni d'Italia, 3-0 al Napoli

TORINO-NAPOLI

I partenopei vanno in svantaggio alla fine del primo tempo e affondano nella ripresa, dopo il rosso a Mazzocchi: i gol di Sanabria, Vlasic e Buongiorno affossano Mazzarri

Torino-Napoli: le foto della sfida















































La 19a giornata di Serie A si chiude col botto per il Napoli, ma non in senso positivo. I campioni d'Italia, sotto gli occhi di uno spettatore d'eccezione come Antonio Conte, affondano all'Olimpico: è 3-0 per il Torino, che passa con le reti di Sanabria, Vlasic e Buongiorno portandosi a -1 dai partenopei. Mazzarri chiude il girone d'andata con 29 punti e un'umiliazione, causata anche dal rosso a Mazzocchi: l'esterno viene espulso dopo soli cinque minuti.

LA PARTITA

Il Torino distrugge il Napoli all'Olimpico, in una gara senza storia dal primo all'ultimo minuto: è 3-0 per i granata sui campioni d'Italia, che chiudono il girone d'andata con 29 punti e un'autentica umiliazione. L'avvio è subito aggressivo per il Toro, che si va vedere con Duvan Zapata e sfiora la rete con Vlasic, la cui conclusione sibila vicino al primo palo. Sotto gli occhi di Antonio Conte, presente in tribuna, l'ex West Ham va nuovamente vicinissimo alla rete e il Napoli si risveglia solo dopo la metà del primo tempo: Raspadori si costruisce due occasioni e non trova il gol, sbattendo su Milinkovic-Savic. Dopo questo doppio brivido, però, risale di tono il Torino e trova la meritata rete al 43' sugli sviluppi di un calcio piazzato: Duvan Zapata sfiora la palla, tagliando fuori la difesa del Napoli, e Sanabria può battere Gollini praticamente indisturbato. Il paraguaiano manda il Toro in vantaggio al riposo, con tanto di esultanza polemica.

Mazzarri reagisce con un cambio modulo: fuori Zielinski e dentro Mazzocchi, si passa al 3-4-3 con l'ex della Salernitana come esterno e Di Lorenzo braccetto destro. La mossa dura pochissimi minuti, perché nel suo primo intervento Mazzocchi entra a gamba alta sul ginocchio di Lazaro: fallo pericolosissimo e rosso al Var. Il Toro ne approfitta subito e raddoppia con Vlasic, che fulmina Gollini con un rasoterra dal limite e sigla il 2-0 al 53'. Il Napoli effettua un doppio cambio e disegna un 3-4-2 iperoffensivo: Kvara e Zerbin sono gli esterni, Politano e Simeone le punte. La mossa è deleteria, perchè il Toro si trova una prateria sugli esterni e sfiora il gol in due occasioni: Sanabria centra il palo e, sugli sviluppi dell'azione, Gollini compie un miracolo su Duvan Zapata. Sul seguente corner, ecco il tris granata: stacco imperioso di Buongiorno e gol che chiude la gara al 65'. I minuti seguenti sono pura accademia, col Napoli che si rende pericoloso con Simeone: il suo tiro è altissimo, bravo Milinkovic-Savic a chiudere lo specchio. Juric concede la standing ovation a Vlasic ed esulta: il suo Toro vince 3-0 e sale a 28 punti, portandosi in 10a posizione ad una sola lunghezza dal Napoli (29). Sono ventidue i punti in meno, per i campioni d'Italia, rispetto alla scorsa stagione: i rinforzi sul mercato potrebbero non bastare.

LE PAGELLE

Vlasic 7.5 - Si vede sin dai primissimi minuti che è in una delle sue giornate d'autore. Taglia e cuce ogni singola manovra offensiva del Toro, poi chiude la gara con lo strepitoso rasoterra del 2-0. Assoluto protagonista.

Buongiorno 7 - Azzera ogni singolo pericolo nella sua area e poi si traveste da attaccante: stacco imperioso e rete del 3-0. Si conferma uno dei migliori difensori della Serie A e, forse, il miglior italiano in questa stagione.

Zapata 6.5 - Il suo tocco sorprende completamente la difesa del Napoli e spiana la strada alla rete di Sanabria. Si tratta del massimo highlight di una gara di sostanza, che lo vede prendere ogni singolo pallone in area.

Raspadori 5.5 - L'unico a provarci nel Napoli. Si costruisce due occasioni intorno alla mezz'ora, ma viene fermato da Milinkovic-Savic e dall'esterno della rete. Il doppio errore lo fa sparire dal campo.

Kvaratskhelia 5 - L'Mvp della scorsa Serie A si eclissa completamente all'Olimpico: abulico, inconcludente e assolutamente incapace di rendersi pericoloso dalle parti di Milinkovic-Savic.

Mazzocchi 4 - L'emozione dell'esordio nel suo Napoli viene cancellata dalla follia commessa dopo quattro minuti dal suo ingresso: intervento a gamba alta, coi tacchetti spianati, sul ginocchio di Lazaro. Il rosso è inevitabile e distrugge ogni chance di rimonta.

IL TABELLINO

TORINO-NAPOLI 3-0

TORINO (3-4-1-2) - Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6.5 (31' st Sazonov 6), Buongiorno 7, Rodriguez 6; Bellanova 6.5, Ricci 6.5, Ilic 6.5 (44' st Gineitis sv), Lazaro 6.5; Vlasic 7.5 (44' st Karamoh sv); Sanabria 6.5 (47' st Seck sv), Zapata 6.5 (31' st Pellegri 6). A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Vojvoda, Tameze, Linetty. All. Juric.

NAPOLI (4-3-3) - Gollini 5.5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Juan Jesus 4.5, Mario Rui 5.5 (14' st Zerbin 5.5); Cajuste 5 (32' st Gaetano 6), Lobotka 5.5, Zielinski 5.5 (1' st Mazzocchi 4); Politano 5 (25' st Lindstrom 5.5), Raspadori 5.5 (14' st Simeone 5.5), Kvaratskhelia 5. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, D'Avino, Zanoli. All. Frustalupi (Mazzarri squalificato).

Arbitro: Mariani.

Marcatori: 43' Sanabria (T), 8' st Vlasic (T), 20' st Buongiorno (T)

Ammoniti: Zielinski (N), Juan Jesus (N)

Espulso: al 6' st Mazzocchi (N) per gioco violento

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Torino ha battuto il Napoli in Serie A per la prima volta dal 1° Marzo 2015 (1-0, anche in quel caso in una gara casalinga); i granata non battevano i partenopei per 3-0 nel torneo dal settembre 1984.

• Il Torino ha raccolto 27 punti nelle prime 19 giornate di questa Serie A; nell’era dei tre punti a vittoria, a partire dal 1994/95, solo nel 2016/17 (29) i granata hanno ottenuto più punti dopo lo stesso numero di gare disputate in un singolo torneo della competizione – 27 punti anche nel 2018/19 e 2019/20.

• Il Torino ha vinto quattro delle ultime cinque gare interne di Serie A (1N), tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti 18 gare casalinghe della competizione (8N, 6P).

• Antonio Sanabria ha segnato il 3° gol in questa Serie A; l’attaccante, che non segnava dal 4 dicembre scorso (v Atalanta), ha realizzato in casa tutte le ultime sette reti nella competizione dopo che otto delle sue precedenti nove marcature erano arrivate in trasferta.

• Nikola Vlasic, ha realizzato in casa entrambe le reti mese a segno in questo campionato; eguagliato il numero di marcature messe a segno in gare casalinghe nella passata stagione in Serie A (due).

• Il Napoli ha raccolto 28 punti nelle prime 19 giornate di questo campionato; nelle ultime 16 stagioni disputate in Serie A, compresa quella attuale, solo nel 2019/20 (24) i partenopei avevano guadagnato meno punti dopo lo stesso numero di partite disputate.

• Il Napoli ha perso una gara in trasferta per 0-3 in Serie A per la prima volta dal 2 settembre 2018 (0-3 v Sampdoria).

• Il Napoli ha perso tre gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2021, con Gennaro Gattuso in panchina.

• Nessun difensore ha segnato più reti rispetto ad Alessandro Buongiorno in questa Serie A (tre); il calciatore granata non segnava di testa nel torneo dallo scorso 3 maggio (v Sampdoria).

• Il Napoli (sei) è la squadra contro cui Duván Zapata ha fornito più assist in Serie A; l’attaccante non forniva due passaggi vincenti in una singola gara del torneo dal 2 febbraio 2020 (v Genoa).

• Solo Inter (12) e Juventus (10) hanno ottenuto più clean sheets rispetto al Torino (nove) in questa Serie A; era dal 1992/93 (10 in quel caso) che i granata non ottenevano così tanti clean sheets dopo 19 gare di un singolo torneo della competizione.

• Il Napoli non ha trovato la rete per tre gare di fila in Serie A per la prima volta dal marzo 2009 (tre anche in quel caso con Edoardo Reja alla guida).

• Il Napoli ha subito almeno due gol in sette gare di questo campionato; l'ultima volta che ha fatto peggio nelle prime 19 partite giocate risale al 2009/10 (otto in quel caso).

• Pasquale Mazzocchi ha ricevuto il primo cartellino rosso in Serie A alla 79a presenza nel torneo; prima di lui, l’ultimo calciatore a rimediare un’espulsione all’esordio con la maglia del Napoli era stato Marco Zamboni contro il Bologna il 2 novembre 1997.

• Pasquale Mazzocchi (4’52’’) è il calciatore subentrato espulso più velocemente in Serie A da Marlon v Atalanta il 4 giugno scorso (1’5’’).

• Duván Zapata ha giocato oggi contro il Napoli la sua 300a partita in Serie A.