È ancora Endrick show: 5 gol in 5 partite. E il Lione continua a volare

Il Lione di Paulo Fonseca continua a volare sulle ali di Endrick. Il giovane brasiliano, arrivato in prestito nel mercato invernale dal Real Madrid, sta trascinando l'OL in questa seconda parte di stagione: 6 contribuzioni al gol (5 gol e 1 assist) in 5 presenze. E in Spagna gongolano: Endrick a Madrid era chiuso da una schiera di stelle, ora con Fonseca sta trovando la continuità necessaria per mettere in mostra il suo talento. E Ancelotti prende nota.