È ancora Endrick show: 5 gol in 5 partite. E il Lione continua a volare

05 Feb 2026 - 11:01
© afp

© afp

Il Lione di Paulo Fonseca continua a volare sulle ali di Endrick. Il giovane brasiliano, arrivato in prestito nel mercato invernale dal Real Madrid, sta trascinando l'OL in questa seconda parte di stagione: 6 contribuzioni al gol (5 gol e 1 assist) in 5 presenze. E in Spagna gongolano: Endrick a Madrid era chiuso da una schiera di stelle, ora con Fonseca sta trovando la continuità necessaria per mettere in mostra il suo talento. E Ancelotti prende nota. 

videovideo

Ultimi video

01:06
Kulenovic: "Ho visto una squadra con grande determinazione"

Kulenovic: "Ho visto una squadra con grande determinazione"

01:25
CLIP CHIVU ESPLODE IN CONFERENZA 5/2 MCH

Chivu esplode in conferenza: "In semifinale e criticati: non capisco un c...."

01:53
Le Pagelle di Inter-Torino

Le pagelle di Piantanida: Kamate alla Vinicius, Diouf nel decreto sicurezza

00:55
Diouf: "Ora manca solo il primo gol in Serie A"

Diouf: "Ora manca solo il primo gol in Serie A"

01:26
Kulenovic: "Contento per il gol, il mio idolo? Mandzukic"

Kulenovic: "Contento per il gol, il mio idolo? Mandzukic"

05:24
Baroni: "Prestazione positiva, sta tornando il vero Toro"

Baroni: "Prestazione positiva, sta tornando il vero Toro"

05:03
Diouf: "Siamo ambiziosi, poi si vedrà. Barella e Chala? Dopo il Sassuolo"

Diouf: "Siamo ambiziosi, poi si vedrà. Barella e Chala? Dopo il Sassuolo"

43:12
Postpartita | Coppa Italia | 4 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 4 febbraio

01:10
Lo studio si spacca sullo scudetto: "Questo non è il Milan"

Lo studio si spacca sullo scudetto: "Questo non è il Milan"

01:38
Mauro e Ranocchia e "quella faccia di Thuram al cambio che…"

Mauro e Ranocchia e "quella faccia di Thuram al cambio che…"

02:09
Moviola Inter-Torino: "Tutto perfetto tranne il giallo a Pio"

Moviola Inter-Torino: "Tutto perfetto tranne il giallo a Pio"

01:15
Ranocchia: "Inter? Vi racconto il clima nello spogliatoio"

Ranocchia: "Inter? Vi racconto il clima nello spogliatoio"

04:58
Baroni: "Soddisfatto ma bisogna fare di più"

Baroni: "Soddisfatto ma bisogna fare di più"

00:55
Diouf: "Il gol? Lo dedico a Thuram, mi ha dato un grande assist"

Diouf: "Il gol? Lo dedico a Thuram, mi ha dato un grande assist"

05:57
Chivu: "Sono contento per l'energia della squadra"

Chivu: "Sono contento per l'energia della squadra"

01:06
Kulenovic: "Ho visto una squadra con grande determinazione"

Kulenovic: "Ho visto una squadra con grande determinazione"

I più visti di Calcio

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

DICH ALLEGRI DA MIX BOLOGNA-MILAN 3/2 DICH

Allegri: "Ho scelto quelli giusti? Ho scelto quelli che stavano in piedi"

SRV RULLO INTER INFALLIBILE INTER CON LAUTARO E ZIELINSKI 2/2 SRV

L'Inter vuole diventare "grande": Lautaro e Zielinski la guidano

MCH LANCIO PETARDO CURVA INTER - POLIZIA MCH

Il lancio del petardo a Cremona nel video della Polizia

Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

CLIP NUMERI COPPIE ATTACCANTI INTER SRV

Coppie Inter, meglio la Thu-La o la Pio-La? I numeri a sorpresa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:06
Eden Hazard esce allo scoperto: "Da bambino tifavo Milan"
11:30
Inter, il messaggio della Curva per Audero: "Vicinanza e rispetto"
11:01
È ancora Endrick show: 5 gol in 5 partite. E il Lione continua a volare
10:53
Juventus, i convocati per l'Atalanta: ci sono Holm e Boga
10:00
La Youth League come la Champions: l'Inter vince davanti a 50.000 spettatori