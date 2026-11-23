Verso City-Napoli, Maresca: "Mai sentito De Laurentiis o qualcuno del club. Allegri? In Italia bravi a piangere"
Il tecnico dei Citizens alla vigilia della gara di Champions: "Sarà dura, contento di ritrovare De Bruyne". E sul calcio italiano...
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"Se potevo diventare l'allenatore del Napoli? A marzo, aprile e maggio ci sono stati dei contatti con una squadra italiana ma non con il Napoli. Non ho mai sentito il presidente De Laurentiis, del Napoli non ho mai sentito nessuno". Alla vigilia della sfida di Champions League contro gli azzurri, il tecnico del Manchester City Enzo Maresca smentisce di essere stato vicino al club partenopeo ma ammette di aver parlato con un'altra società. "Futuro in Italia? Non si può mai sapere ma sto benissimo qua. Nel calcio italiano c'è da cambiare tanto, bisogna essere un po' più coraggiosi. L'Italia è un Paese legato al vecchio in tutto, non solo nel calcio. Serve coraggio, altrimenti resti indietro rispetto agli altri. Io non credo che l'Italia sia scarsa a livello giovanile. E se lo fosse sarebbe perché si lavora male coi giovani. Ogni volta che c'è la mancanza di un Mondiale o di qualche altra cosa, si dice che è il momento di cambiare. Ma alla fine 'nun se cagna niente' (in napoletano, ndr)".
"Allegri rassegnato? In Italia siamo abbastanza bravi a piangere - ha proseguito Maresca - Non ci credo assolutamente, perché è una partita importante, di Champions League, che vale tre punti sia per noi che per loro. Veniamo da quattro partite di fila senza vittorie e questo è un peccato. Domani dobbiamo continuare il nostro percorso. Mi aspetto un Napoli forte, come l'ho visto col Torino, con la Lazio e in altre occasioni. Sarà una partita abbastanza dura". Maresca ritroverà De Bruyne: "Ho ottimi ricordi, è un top player, un giocatore eccezionale, uno dei più importanti qui al City. Siamo contenti di rivederlo, sarà il benvenuto, è stato un piacere lavorare con lui. KDB è un ragazzo spettacolare, vuole fare bene e vuole lavorare. Se è contento anche fuori dal calcio darà una grossa mano al Napoli".