"Allegri rassegnato? In Italia siamo abbastanza bravi a piangere - ha proseguito Maresca - Non ci credo assolutamente, perché è una partita importante, di Champions League, che vale tre punti sia per noi che per loro. Veniamo da quattro partite di fila senza vittorie e questo è un peccato. Domani dobbiamo continuare il nostro percorso. Mi aspetto un Napoli forte, come l'ho visto col Torino, con la Lazio e in altre occasioni. Sarà una partita abbastanza dura". Maresca ritroverà De Bruyne: "Ho ottimi ricordi, è un top player, un giocatore eccezionale, uno dei più importanti qui al City. Siamo contenti di rivederlo, sarà il benvenuto, è stato un piacere lavorare con lui. KDB è un ragazzo spettacolare, vuole fare bene e vuole lavorare. Se è contento anche fuori dal calcio darà una grossa mano al Napoli".