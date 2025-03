Lukaku: "Ho detto sì a Conte in un minuto. Con me è più duro perché si aspetta di più"

A due giorni dal big-match contro il Milan, Romelu Lukaku ha concesso una lunga intervista a Radio Crc rivelando, tra le altre cose, un retroscena sul suo arrivo al Napoli. "La telefonata di Conte? È arrivata molto prima di agosto. Dopo un minuto avevo già accettato, non c’è nulla da dire - ha spiegato l'attaccante belga -. Sappiamo di cosa abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di parlare tanto. Non sono privilegiato, anzi con me è il mister è più duro perché si aspetta di più da me, ma m piace. Mi ha fatto crescere e per questo lo ringrazio".