Lobotka: "Vogliamo lo scudetto, ma è difficile. Conte? Il migliore che potessimo prendere"

"È sempre bello vincere una volta, ma è difficile ripetersi. Lo voglio davvero, però so che è molto difficile. Siamo in corsa con l'Inter e con l'Atalanta, loro giocano molto bene e quello che possiamo fare noi è solamente spingere in ogni allenamento per dare al Mister ciò che vuole in campo. Quando siamo stati in testa di 3-4 punti, la gente volava già in alto: 'Dai ragazzi, vincete lo Scudetto!'. Ma non è così facile come la gente pensa!". Lo ha detto Stanislav Lobotka, colonna del Napoli, in un'intervista concessa a Dazn.