Lukaku da lunedì in palestra, obiettivo campo a metà dicembre

E' iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Romelu Lukaku. Intendiamoci, la strada è ancora lunga, ma almeno adesso sembra essere un po' più in discesa. Intanto, sabato dovrebbe essere in tribuna al "Maradona" per seguire il suo Napoli contro il Como, mentre da lunedì è previsto il suo ritorno in palestra. Lavoro leggero per l'attaccante belga almeno per una settimana. Solo dopo potrà cominciare a lavorare in vista del rettangolo verde. Servirà almeno un mese, se non qualcosa di più, per rimettersi in linea con i parametri richiesti da un atleta del suo livello e tornare a disposizione di Conte. Di fatto, l'obiettivo è quello di figurare tra i convocati per metà dicembre (azzurri in trasferta a Udine), giusto prima di affrontare la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana.