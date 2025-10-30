Logo SportMediaset

NAPOLI

Lukaku da lunedì in palestra, obiettivo campo a metà dicembre

L'attaccante belga entra nella fase cruciale del suo recupero e intanto sabato dovrebbe essere al "Maradona"

di Alberto Gasparri
30 Ott 2025 - 10:24

E' iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Romelu Lukaku. Intendiamoci, la strada è ancora lunga, ma almeno adesso sembra essere un po' più in discesa. Intanto, sabato dovrebbe essere in tribuna al "Maradona" per seguire il suo Napoli contro il Como, mentre da lunedì è previsto il suo ritorno in palestra. Lavoro leggero per l'attaccante belga almeno per una settimana. Solo dopo potrà cominciare a lavorare in vista del rettangolo verde. Servirà almeno un mese, se non qualcosa di più, per rimettersi in linea con i parametri richiesti da un atleta del suo livello e tornare a disposizione di Conte. Di fatto, l'obiettivo è quello di figurare tra i convocati per metà dicembre (azzurri in trasferta a Udine), giusto prima di affrontare la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana.

De Bruyne: intervento "brillantemente riuscito", ma lo stop è di almeno 3 mesi

Di fatto, quei cento giorni annunciati ad agosto (si infortunò il 14 in amichevole) saranno probabilmente allungati di un paio di settimane. Perché la cautela non è mai troppa, soprattutto con chi ha un fisico imponente come quello di Lukaku.

