Giovane calciatore muore prima dell'allenamento: Napoli sconvolta per la morte del 14enne Diego De Vivo

È morto in campo sotto gli occhi dei genitori che lo avevano appena accompagnato all'allenamento. Napoli è sconvolta per la morte del giovane Diego De Vivo, 14enne colpito da un malore mercoledì sera nella scuola calcio partenopea Cantera Napoli situata nel quartiere San Pietro a Patierno. Quando il ragazzo si è sentito male la seduta quotidiana con i compagni non era ancora iniziata: immediato l'intervento dei carabinieri del nucleo operativo e di una pattuglia mobile di zona di Napoli Stella. Secondo i primi esami, scrive La Repubblica, De Vivo sarebbe stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. La salma comunque è disposizione della Procura di Napoli che disporrà l'autopsia.