La promessa di Okafor: "Tornerò presto al mio livello, al Napoli si lavora duramente"

"Il Napoli è un grande club. Sto lavorando duramente per tornare al mio miglior livello di forma. Presto riuscirò di nuovo a esprimermi al meglio e a fare la differenza per aiutare la squadra". Parola di Noah Okafor, il nuovo esterno del Napoli intervenuto a Radio Crc. L'ex milanista, arrivato in prestito, sente la pressione di dover entrare in forma al più presto dopo l'infortunio che terrà fuori per circa un mese Neres. "Si lavora duramente in allenamento. Per me - ha detto oggi Okafor - è qualcosa di nuovo in questo momento, quindi è difficile, ma sono convinto che sia quello di cui ho bisogno: allenarmi ogni giorno duramente e superare i miei limiti. Tornerò presto al mio miglior livello. Il Napoli è una squadra che corre molto, dove si difende e si attacca tutti insieme: questo penso sia il suo punto di forza. La qualità non manca e l'allenatore è molto bravo. Io penso sempre che nel calcio giochi le partite in base a come ti alleni".