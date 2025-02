Napoli, l'infortunio di Neres spalanca le porte a Raspadori: contro la Lazio tocca a lui

Il lungo stop di David Neres crea più di qualche grattacapo al Napoli in vista delle prossime partite. A partire dalla sfida contro la Lazio. L'infortunio del brasiliano, che aveva preso il posto nell'11 titolare di Khvicha Kvaratskhelia passato al PSG, dovrebbe spalancare le porte a Giacomo Raspadori, anche perché l'ultimo arrivato Noah Okafor, per stessa ammissione di Antonio Conte, non è ancora al meglio e quindi in grado di partire dall'inizio.