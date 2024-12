Napoli, recupero lampo per Kvaratskhelia? Punta alla convocazione per il Genoa

Se Antonio Conte è alle prese con i dubbi in difesa visto l'infortunio di Buongiorno, può almeno sorridere per le condizioni di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, anticipando le previsioni di uno recupero (inizialmente previsto a fine mese) dopo la lesione del legamento collaterale mediale nel match contro la Lazio dell'8 dicembre. Kvara si candida dunque almeno a una convocazione per la partita contro il Genoa di domani ma la palla passa chiaramente al tecnico del Napoli che dovrà valutare pro e contro della scelta.