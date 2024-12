L'asse Torino-Napoli si scalda: Giuntoli punta Raspadori, Conte preme per Danilo. E Fagioli...

La Juventus è destinata a essere la vera protagonista del mercato invernale che inizierà il prossimo 2 gennaio. I bianconeri acquisteranno uno-due difensori, e sono vigili anche sul fronte offensivo. Serve un vice-Vlahovic e, considerando l'interesse del Napoli per Danilo (Giuntoli vuole interrompere il rapporto con il brasiliano come rivela La Gazzetta dello Sport) non è da escludere che gli uomini mercato della Vecchia Signora provino a imbastire un affare con al centro anche Giacomo Raspadori, non esattamente centrale nei progetti di Conte all'ombra del Vesuvio.