Georgia, Kvaratskhelia: "La mia assenza all'Europei U21? Chiedete al Napoli"

Khvicha Kvaratskhelia, parlando dal ritiro della Georgia alla vigilia del match contro la Spagna, ha risposto così alla domanda dei cronisti locali in merito all'assenza negli ultimi Europei Under 21 disputati tra giugno e luglio scorsi: "Ho rifiutato per qualche pressione del Napoli? Potete chiedere alla società, io per la Georgia ho sempre dato il 100%. Per me sarebbe stato bello ma forse sarebbe stato ingiusto verso i ragazzi che se l'erano meritato nei due anni precedenti".