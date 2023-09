Napoli, l'agente di Kvaratskhelia: "Nessuna intenzione di andare via"

PARLANO AGENTE E PADRE

Dopo De Laurentiis hanno parlato del futuro del georgiano anche l'agente e il padre: "Nessun rinnovo perchè contenti del contratto in essere"

Khvicha Kvaratskhelia sta benissimo al Napoli e non ha alcuna intenzione di cambiare aria o cedere alle lusinghe da mezza Europa. Dopo la sfuriata nel comunicato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a confermare la posizione del numero 77 georgiano sono stati l'agente e il padre. Oggetto del contendere il mancato rinnovo contrattuale con adeguamento, ma non per question di mancati accordi o di mercato: "Col Napoli c'è un rapporto fantastico - ha commentato Mamuka Jugeli -, non discutiamo il rinnovo perché siamo contenti di quello che abbiamo".

Il procuratore di Kvaratskhelia ha poi voluto ringraziare De Laurentiis: "Non siamo mai stati scontenti a Napoli, il presidente è una persona fantastica. Quando e se lui riterrà opportuno rinnovare, siamo pronti alla trattativa, ma ora siamo contenti di tutto". Sul futuro: "Real o Barça? Valuteremo in futuro se sarà pronto per quelle squadre".

Della stessa opinione anche Badri, il padre di Kvaratskhelia: "La mia famiglia non ha alcun problema con lo stipendio di Kvara. I tifosi devono sapere - ha detto a Calcionapoli24 - che non vuole cambiare squadra e darà tutto per il Napoli".