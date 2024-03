Kvara esce zoppicando ma poi balla per festeggiare: Napoli più tranquillo 

Khvicha Kvaratskhelia è letteralmente scatenato. La storica qualificazione della Georgia ai prossimi Europei, la prima della storia, ha mandato su di giri il 23enne nonostante l'infortunio all'inguine (è uscito dal campo zoppicando) che lo ha colpito nei tempi supplementari della sfida alla Grecia, risolta poi ai rigori. Le immagini, già virali, hanno in parte tranquillizzato il club azzurro in vista del rush finale della stagione. Restano comunque da valutare le sue condizioni in vista del match tra Napoli e Atalanta programmato per il prossimo sabato alle ore 12,30.