Napoli, Kvaratskhelia ko con la Georgia: allarme verso l'Atalanta

Allarme in casa Napoli per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano, impegnato con la sua nazionale che ha eliminato ai rigori la Grecia raggiungendo la prima storica qualificazione a un Europeo, ha chiesto il cambio e lasciato il campo zoppicando ed evidentemente dolorante al minuto 108 per un problema muscolare all'inguine che sarà valutato meglio nelle prossime ore. In forte dubbio la presenza di Kvara per la sfida Champions di sabato 30 marzo contro l'Atalanta.