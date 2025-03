Kosovo, Rrahmani: "Nessuna pressione dal Napoli per non giocare, solo preoccupazione"

Dopo la preziosa vittoria sull'Islanda con la promozione in Lega B della Nations League nel mirino, Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni che in un primo momento sembravano svelare alcune pressioni ricevute dal Napoli per non giocare in nazionale. Parole che il diretto interessato ha prontamente voluto chiarire sul suo profilo Instagram precisando che si è trattato solo di una traduzione e un'interpretazione sbagliata della sua intervista a fine partita.