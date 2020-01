Insigne, videomessaggio al bimbo-tifoso del Napoli in lacrime: "Tornerai a sorridere"

NAPOLI

Sabato sera il Napoli ha subito la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, la squadra di Gattuso è crollata sotto i colpi di Chiesa e Vlahovic e l'immagine simbolo della crisi degli azzurri è diventata quella del piccolo Mario, un baby tifoso azzurro ripreso più volte in lacrime dalle telecamere.

L'immagine come detto è diventata iconica, sui social in molti l'hanno ripresa invitando i giocatori azzurri ad appenderla nello spogliatoio, maha fatto di più. Il capitano azzurro ha infatti voluto mandare un messaggio al piccolo tifoso tramite un video postato sui social dal fratello: "Ciao Mario, volevo farti tantissimi auguri di buon onomastico. Mi spiace se per il risultato ti sei messo a piangere, ma ti promettiamo che da qui alla fine faremo un grande campionato e tornerai a sorridere con noi. Ti aspettiamo allo stadio, ciao e un abbraccio".