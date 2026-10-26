A GINEVRA

Napoli: De Laurentiis incontra i vertici di Msc per il nuovo stadio

Secondo 'Il Mattino, l'obiettivo è quello di valutare la possibilità di realizzare insieme un nuovo impianto al posto del Maradona

26 Ott 2026 - 11:16
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L'appuntamento è fissato per martedì mattina a Ginevra nella sede di Msc Crociere. Come riporta 'Il Mattino', il presidente del Napoli De Laurentiis incontrerà i vertici del gruppo - l'armatore Gianluigi Aponte e i figli Diego e Alexa - con l'obiettivo di valutare la possibilità di realizzare insieme una Msc Arena o un Msc Stadium: non dunque una semplice sponsorizzazione ma un partner nella realizzazione di un nuovo impianto da 70mila posti che il patron azzurro pensa di poter costruire a San Giovanni a Teduccio, nell'ex area della Kuwait Petroleum, bonificata in gran parte con un massiccio investimento da quasi 100 milioni. 

Msc è lo sponsor principale del Napoli fino al 2029 con un contratto da 18 milioni a stagione: la volontà di De Laurentiis è quella di coinvolgere maggiormente la famiglia Aponte nel progetto Napoli. A partire dallo stadio, che prenda il posto del 'Maradona'. Il nome di Msc è stato accostato nelle ultime ore anche alla cessione del club ma, sempre secondo 'Il Mattino', il summit di Ginevra non sembra preludere all'inizio di una trattativa per l'acquisto delle quote di maggioranza (o anche di minoranza) del Napoli.

Intanto il Napoli è sempre più vicino alla realizzazione del suo nuovo centro sportivo a Qualiano. Come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, la società azzurra sarebbe ormai a un passo dalla conclusione della trattativa per l'acquisizione dell'ampia area destinata a ospitare la futura cittadella sportiva del club.

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