La Juventus di Luciano Spalletti giocherà due volte in cinque giorni davanti ai propri tifosi e in entrambe le occasioni potrà contare sulla spinta dell'Allianz Stadium. Per le gare di campionato contro il Venezia e di Europa League contro l'Omonia, infatti, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: per la sfida di domenica alle 12.30 è stato registrato il sold out e restano a disposizione soltanto i pochi tagliandi messi in rivendita dagli abbonati. Per la partita di giovedì contro la formazione cipriota è già stata superata quota 35mila spettatori.