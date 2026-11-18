"Mi sembra che sia stato trovato almeno un fair play necessario, indispensabile. Per il resto valuterà l'Assemblea. Io sono un osservatore e mi auguro di poter avere dal 15 in poi la possibilità di lavorare insieme, come ho sempre fatto in qualsiasi circostanza, anche nei momenti difficili". Lo ha detto il ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi a margine dell'evento di Rcs Accademy 'Sport Industry Talk' a Milano, a proposito delle prossime elezioni della Figc e della sfida tra i candidati Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Parlando della Nazionale, invece, sempre Abodi ha aggiunto: "Io penso che i giudizi, lungo il cammino, sono sempre inopportuni. Siamo stati felici per i successi, ma non ci abbattiamo per questo passaggio a vuoto. Sappiamo che, come è stato detto da Mancini, il percorso è lungo, ma si vedono comunque degli elementi confortanti".