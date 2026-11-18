Ha vinto tutto, ora è arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Juan Mata ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Lo spagnolo ha avuto una carriera leggendaria: dalla Chelsea al Man Utd fino agli inizi al Valencia senza considerare i successi con la generazione dorata della Spagna con cui ha vinto un Mondiale e un Europeo. Negli ultimi anni li ha vissuti in Australia, tra il Sidney Wanderers e il Melbourne Victory (di cui è anche diventto proprietario): "Sono passati tanti anni grazie alla gioia che provo nel giocare a calcio. Svegliarmi ogni mattina con la voglia di allenarmi, di giocare, sia in stadi magnifici come Old Trafford, Stamford Bridge o Mestalla... sia nei miei primi tempi allo stadio Juventud, dove il campo si trasformava in una distesa di fango ogni inverno. Credo che la passione sia fondamentale in ogni aspetto della vita. Col tempo ho capito che il calcio non si riduceva solo a calciare un pallone. Crescendo, viaggiando e vivendo in diversi paesi, ho compreso l'importanza dello sport in generale, e del calcio in particolare, nel cambiare la vita delle persone. Il calcio non scomparirà mai dalla mia vita. Ci sono molti modi per continuare ad amare il calcio, modi per continuare a usarlo come strumento di crescita. Potrei smettere di giocare a livello professionistico, ma non smetterò mai di essere un calciatore".