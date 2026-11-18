L'elezione del presidente della Fifa si terrà il 18 marzo 2027, in occasione della 77ª Assemblea Generale della Fifa a Rabat, in Marocco. In tale occasione, il nuovo presidente della Fifa sarà eletto tramite votazione dalle 211 federazioni affiliate alla Fifa. Di seguito le parole di Tashima: "Desidero esprimere ancora una volta la mia sincera gratitudine al Presidente Miyamoto e a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. Vorrei inoltre ringraziare di cuore le federazioni calcistiche di ogni paese che hanno fornito il supporto necessario per questa raccomandazione. Negli ultimi otto anni, la nazionale giapponese (SAMURAI BLUE) è migliorata costantemente sotto la guida del commissario tecnico Hajime Moriyasu, acquisendo la capacità di competere ai massimi livelli mondiali. Anche le nazionali giovanili giapponesi si sono fatte notare sulla scena internazionale e, dopo la vittoria della nazionale femminile (Nadeshiko Japan) ai Mondiali del 2011, anche le nazionali femminili Under 17 e Under 20 sono diventate campionesse del mondo, con risultati solidi ottenuti da tutte le categorie. Credo che questo continuo sviluppo del calcio giapponese e il suo riconoscimento internazionale siano stati un fattore determinante per il sostegno che abbiamo ricevuto dalle persone di ogni paese. Il calcio giapponese ha costruito le sue fondamenta per lo sviluppo su elevati standard etici e una solida gestione organizzativa. Vorrei utilizzare questa esperienza per promuovere una governance più forte e una gestione organizzativa più trasparente in seno alla FIFA. Inoltre, ci auguriamo che il calcio, lo sport più amato al mondo, continui a regalare sogni, speranza, ispirazione e passione alle persone di tutto il globo, ampliando al contempo l'ambiente in cui molti bambini possano giocare in tutta tranquillità. Comunicheremo inoltre al mondo l'importanza del fair play, del rispetto e dell'integrità, che sono i fondamenti del calcio e dello sport in generale. Con un forte senso di missione e determinazione, affronteremo questa sfida affinché la FIFA possa diventare un'organizzazione più sana e affidabile e contribuire all'ulteriore sviluppo del calcio a livello globale".