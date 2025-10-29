Il Napoli guarisce anche dal mal di trasferta: Conte festeggia al meglio le 250 panchine in Serie A

La vittoria di Lecce consente al Napoli di blindare il primo posto in classifica e in Salento finisce anche il mal di trasferta dopo le quattro sconfitte consecutive tra Italia (Milan e Torino) ed Europa (Manchester City e PSV). E a Lecce i campioni d'Italia mettono fine anche alla striscia di reti subite consecutivamente: dopo otto partite (tra campionato e Champions) la miglior difesa d'Europa della scorsa stagione torna a blindare la porta. Il merito è quasi tutto di Milinkovic-Savic, che ha ipnotizzato Camarda dal dischetto e ha così parato il suo primo calcio di rigore in maglia Napoli. La parata di per sé non è stata difficilissima, anche perché i baby attaccante di scuola Milan ha calciato piuttosto male, ma è stata fondamentale perché ha tenuto il risultato in equilibrio e ha spento un po' le velleità dei giallorossi che nel secondo tempo erano partiti con un piglio ben diverso rispetto al primo. Un campanello d'allarme che dall'alto della sua esperienza Conte non ha ignorato e subito dopo si è giocato l'artiglieria pesante con McTominay, Hojlund e Spinazzola.