Serie A, le pagelle di Lecce-Napoli: Anguissa-Milinkovic-Savic, uno segna l'altro para il rigore. Camarda disastroso

Lang 5 - Dopo Eindhoven si era lamentato dello scarso minutaggio e oggi Conte gli ha regalato la prima da titolare. Occasione sciupata, un pesce fuor d'acqua. Anche sfortunato, costretto al cambio a inizio ripresa. (3' st Neres 6,5 - Come al solito porta velocità e vivacità a cui questa volta aggiunge l'assist per Anguissa).