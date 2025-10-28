Serie A, le pagelle di Lecce-Napoli: Anguissa-Milinkovic-Savic, uno segna l'altro para il rigore. Camarda disastroso

I voti e i giudizi dei protagonisti del match del Via del Mare: Lang stecca la prima da titolare, per Neres assist e velocitàdi Andrea Ghislandi
LE PAGELLE DI LECCE-NAPOLI
© Getty Images
Napoli
Milinkovic-Savic 7 - In una gara in cui il Lecce arriva davvero poco dalle sue parti con pericolosità, si fa trovare pronto sul rigore di Camarda. Il tiro non è angolato, ma il portiere serbo intuisce e accresce la sua fame di para-rigori.
Di Lorenzo 6 - Nel primo tempo spinge con costanza insieme a Politano, si fa più guardingo nella ripresa.
Juan Jesus 5,5 - Con il braccio un po' largo intercetta il colpo di testa di Gaspar. Poteva costare caro, ma Milinkovic-Savic ci ha messo una pezza.
Buongiorno 6 - Vince il ballottaggio con Beukema e mette nelle gambe altri minuti importanti. Preciso e sicuro in difesa.
Olivera 6 - Rischia tantissimo a inizio gara per un brutto intervento di Pierotti sulla sua caviglia. Nel finale del primo tempo, Falcone gli nega il gol. (16' st Spinazzola 6 - Entra bene e dà la consueta spinta).
Anguissa 7 - Ancora lui, sempre lui. Toglie le castagne dal fuoco a Conte con un bel colpo di testa nel momento migliore del Lecce. Fondamentale anche nello sporcare i palloni.
Gilmour 6,5 - Fa girare bene il centrocampo del Napoli, regala a Olivera un pallone delizioso ma Falcone e Veiga salvano. Lobotka può guarire con calma.
Elmas 5,5 - Sostituire uno come McTominay in questo momento è compito davvero ingrato. Il macedone è autore di una gara grigia senza acuti. (40' st Gutierrez sv).
Politano 6,5 - L'asse con Di Lorenzo è quello che crea i maggiori grattacapi al Lecce in un primo tempo in cui in pratica si gioca in una sola metà campo, quella salentina. Esce zoppicante per un problema alla caviglia. (16' st McTominay 6 - Mezzora abbondante in cui non è devastante come al solito).
Lucca 5,5 - Qualche buon movimente e qualche sponda per i compagni, ma il problema è sempre lo stesso: non calcia mai in porta. Altra prova non sufficiente. (16' st Hojlund 5,5 - La buona notizia è il suo pieno recupero. Nella mezzora che gioca si vede poco).
Lang 5 - Dopo Eindhoven si era lamentato dello scarso minutaggio e oggi Conte gli ha regalato la prima da titolare. Occasione sciupata, un pesce fuor d'acqua. Anche sfortunato, costretto al cambio a inizio ripresa. (3' st Neres 6,5 - Come al solito porta velocità e vivacità a cui questa volta aggiunge l'assist per Anguissa).
All. Conte 6 - Dopo il dispendioso match con l'Inter, dà ampio spazio al turnover. Il suo Napoli gioca meglio nel primo tempo, ma segna nel secondo. Seconda vittoria di fila e una risposta a chi considerava il Napoli in crisi).
© Getty Images
Lecce: Falcone 6,5; Veiga 6,5, Gaspar 6,5, Gabriel 6, Gallo 5,5; Berisha 5,5 (32' st Pierret 6), Ramadani 6, Coulibaly 5,5 (32' st Maleh 5,5); Pierotti 5 (1' st Tete Morente 6,5), Camarda 4, Banda 6 (20' st N'Dri 5). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Morente, Stulic, N'Dri, Helgason, Kouassi, Kaba, Kovac. All.: Di Francesco 5,5