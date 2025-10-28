Serie A: Lecce-Napoli 0-1, Conte blinda la vetta con Anguissa e Milinkovic-Savic

© Getty Images
Il portiere para un rigore a Camarda, poi il centrocampista camerunese trova il colpo di testa da tre puntidi Andrea Ghislandi
Nel primo anticipo della nona giornata di Serie A, il Napoli batte 1-0 il Lecce e consolida la vetta della classifica. Gli azzurri dominano il primo tempo del Via del Mare, ma non trovano il guizzo vincente. I salentini crescono nella ripresa e hanno anche la ghiotta occasione di passare in vantaggio, ma Milinkovic-Savic intercetta il calcio di rigore calciato da Camarda e concesso per un tocco di mano di Juan Jesus in area (56'). Scampato il pericolo, il Napoli trova il gol da tre punti con un colpo di testa di Anguissa su punizione di Neres (69').
Tre punti dovevano essere e tre punti sono arrivati. Il Napoli conquista la seconda vittoria di fila dopo quella importantissima contro l'Inter e ora, in attesa di Roma-Parma, si prende la vetta in solitaria. Conte fa turnover dopo le energie psico-fisiche spese contro i nerazzurri, l'attacco fatica ancora e come tante altre volte ci pensa Anguissa a togliere le castagne dal fuoco con un bel colpo di testa dopo una punizione di Neres, il cui ingresso al posto dell'evanescente Lang ha dato la scossa alla squadra. Il Napoli, dopo un buon primo tempo in cui è mancato solo il gol, ha rischiato di capitolare a inizio ripresa quando Juan Jesus intercetta con il braccio un po' largo il colpo di testa di Gaspar. Dopo un lungo controllo Var, Collu indica il dischetto. Camarda, a soli 17 anni, dimostra di avere fegato e si prende la responsabilità, ma calcia male e Milinkovic-Savic respinge. Di Francesco al 70' lo toglie per far posto a Stulic e l'ex Milan non regge all'enorme pressione e scoppia in lacrime in panchina rincuorato dal tecnico e dai compagni. Il Lecce prova a cercare il pareggio con coraggio, ma i campioni d'Italia si difendono con ordine e non rischiano più nulla.
IL TABELLINO
LECCE-NAPOLI 0-1
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Berisha (32' st Pierret), Ramadani, Coulibaly (32' st Maleh); Pierotti (1' st Tete Morente), Camarda (25' st Stulic), Banda (20' st N'Dri). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Helgason, Kouassi, Kaba, Kovac. All.: Di Francesco
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera (16' st Spinazzola); Anguissa, Gilmour, Elmas (40' st Gutierrez); Politano (16' st McTominay), Lucca (16' st Hojlund), Lang (3' st Neres). A disp.: Contini, Ferrante, Rrahmani, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino. All.: Conte
Arbitro: Collu
Marcatori: 24' st Anguissa (N)
Ammoniti: Olivera (N), Ramadani (L), N'Dri (L)
Espulsi: -
Note: All'11' st Milinkovic-Savic para un rigore a Camarda (L)
LE STATISTICHE
Con quello odierno salgono a tre gli incontri vinti dal Napoli in questa Serie A dopo aver concesso un calcio di rigore, già tante volte quanto in tutto il 2024/25.
Il Lecce è la squadra che ha perso più gare casalinghe nel 2025 in Serie A: nove su 15 disputate (1V, 5N).
Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei trasferte di Serie A contro il Lecce, le ultime tre delle quali senza subire gol.
Il Lecce non ha vinto alcuna delle prime cinque gare casalinghe giocate in una stagione di Serie A per la quarta volta nel massimo torneo, dopo il 2011/12, il 2019/20 e il 2022/23.
Frank Anguissa è il centrocampista che ha segnato più gol di testa dall'inizio della scorsa stagione in Serie A (cinque).
Frank Anguissa ha trovato la rete in due presenze di fila per la seconda volta in Serie A, la prima è stata nel dicembre 2024.
Vanja Milinkovic-Savic ha parato ben cinque degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A; inoltre, dall'inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj (6) ha parato più rigori del portiere serbo (5) nei Big-5 tornei europei.
Vanja Milinkovic-Savic è il portiere che ha parato più rigori nel corso delle ultime cinque stagioni di Serie A (sei).
David Neres ha fornito un assist in due incontri di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2024 (serie di tre in quell'occasione).
Francesco Camarda (17 anni, 232 giorni) è diventato il giocatore più giovane a non trasformare un calcio di rigore in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2005/06).
Quella odierna è stata la 250ª panchina per Antonio Conte in Serie A.