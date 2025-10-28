Serie A: Lecce-Napoli 0-1, Conte blinda la vetta con Anguissa e Milinkovic-Savic

Tre punti dovevano essere e tre punti sono arrivati. Il Napoli conquista la seconda vittoria di fila dopo quella importantissima contro l'Inter e ora, in attesa di Roma-Parma, si prende la vetta in solitaria. Conte fa turnover dopo le energie psico-fisiche spese contro i nerazzurri, l'attacco fatica ancora e come tante altre volte ci pensa Anguissa a togliere le castagne dal fuoco con un bel colpo di testa dopo una punizione di Neres, il cui ingresso al posto dell'evanescente Lang ha dato la scossa alla squadra. Il Napoli, dopo un buon primo tempo in cui è mancato solo il gol, ha rischiato di capitolare a inizio ripresa quando Juan Jesus intercetta con il braccio un po' largo il colpo di testa di Gaspar. Dopo un lungo controllo Var, Collu indica il dischetto. Camarda, a soli 17 anni, dimostra di avere fegato e si prende la responsabilità, ma calcia male e Milinkovic-Savic respinge. Di Francesco al 70' lo toglie per far posto a Stulic e l'ex Milan non regge all'enorme pressione e scoppia in lacrime in panchina rincuorato dal tecnico e dai compagni. Il Lecce prova a cercare il pareggio con coraggio, ma i campioni d'Italia si difendono con ordine e non rischiano più nulla.