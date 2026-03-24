NAPOLI

Hojlund "ringrazia" Conte: "A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare"

L'attaccante azzurro: "Devo ancora lavorare, ma in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto"

24 Mar 2026 - 14:34
videovideo

"A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito, lo dicevano anche in Danimarca, ma io non ho mai mollato e ci ho sempre creduto". Lo ha detto l'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, dal ritiro della nazionale danese che gioca lo spareggio contro la Macedonia per i Mondiali. L'attaccante, già a quota 14 gol e quattro assist nella stagione con il Napoli tra campionato e coppe, ha sottolineato che "non puoi essere - ha detto al canale danese TV2 - sempre al massimo, so bene che devo ancora lavorare e migliorare molto. Sono molto autocritico su questo. Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto perché sto lavorando e segnando molto di più".

Hojlund è tornato anche ai mesi prima dell'arrivo a Napoli, quando era ai margini nel Manchester United. "Se guardiamo gli ultimi periodi al Manchester - ha detto - non ho fatto bene, ne sono consapevole, ma adesso sono cambiate molte cose. Ora sono cresciuto di più. Ho sempre lavorato duramente e non si può giudicare un attaccante solo se si trova negli ultimi metri e riesce a fare gol. Nel calcio ci sono alti e bassi, fa parte del percorso, l'importante è stare sempre sul pezzo come ho fatto senza lasciarsi influenzare dalle opinioni dei media".

Leggi anche

Conte si prende qualche giorno di riposo prima del Milan: quel che resta della squadra sarà affidata a Stellini

hojlund
napoli

Ultimi video

01:36
Un Sassuolo protagonista

Un Sassuolo protagonista

03:06
SFOGO VANOLI POST INTER V2

Vanoli perde le staffe in conferenza: "Basta, fammi godere una volta. Me le tirate fuori"

01:34
Marotta: "Nessun dramma"

Marotta: "Nessun dramma"

03:07
Scudetto, volata a tre

Scudetto, volata a tre

01:39
Napoli, infermeria vuota

Napoli, infermeria vuota

01:39
Pavlovic idolo della sud

Pavlovic idolo della sud

01:54
Lautaro-Thuram ci siete?

Lautaro-Thuram ci siete?

01:37
Como sogna la Champions

Como sogna la Champions

01:25
Taveri: "Ecco le percentuali scudetto di Inter, Milan e Napoli"

Taveri: "Ecco le percentuali scudetto di Inter, Milan e Napoli"

01:34
De Roon il bergamasco

De Roon il bergamasco

00:36
Accomando: "Il Como può prendere un nuovo Nico Paz"

Accomando: "Il Como può prendere un nuovo Nico Paz"

01:06
La probabile formazione dell'Italia: ecco i dubbi di Gattuso

La probabile formazione dell'Italia: ecco i dubbi di Gattuso

01:02
Mondiali sì, mondiali no: perché crederci e perché non farlo

Mondiali sì, mondiali no: perché crederci e perché non farlo

01:31
Accomando: "Milan, ecco cosa serve per migliorare la rosa"

Accomando: "Milan, ecco cosa serve per migliorare la rosa"

01:16
Rebus Leao

Rebus Leao

01:36
Un Sassuolo protagonista

Un Sassuolo protagonista

I più visti di Napoli

Conte si prende qualche giorno di riposo prima del Milan: quel che resta della squadra sarà affidata a Stellini

Antonio Conte

Conte pronto "ad azzannare l'Inter". Ma prima si prende qualche giorno di pausa

Il Napoli non brilla ma continua a vincere: sognare il bis tricolore non è un'utopia

McTominay decisivo, sprazzi di De Bruyne, Højlund si nasconde

Conte: "Scudetto? Nessuno può impedirci di guardare avanti. Mettiamo pressione a chi ci precede"

Al Napoli basta il gol-lampo di McTominay per battere il Cagliari: Milan sorpassato, l'Inter ora è a +6

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:11
Sneijder e la finale del 2010: "Mou aveva deciso di punire Balotelli un mese prima. E al 92’…"
14:09
Addio a Gino Paoli: dalla passione per il Genoa alla canzone per Fausto Coppi | Il saluto social del Grifone
12:44
Serie B: 17 giocatori squalificati, due giornate a Nuamah
12:38
Leao, dalla Bibbia alla filosofia: la risposta alle critiche arriva via social
11:58
Bologna: Pobega e Odgaard out 2-3 settimane