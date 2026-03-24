Hojlund "ringrazia" Conte: "A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare"

"A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito, lo dicevano anche in Danimarca, ma io non ho mai mollato e ci ho sempre creduto". Lo ha detto l'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, dal ritiro della nazionale danese che gioca lo spareggio contro la Macedonia per i Mondiali. L'attaccante, già a quota 14 gol e quattro assist nella stagione con il Napoli tra campionato e coppe, ha sottolineato che "non puoi essere - ha detto al canale danese TV2 - sempre al massimo, so bene che devo ancora lavorare e migliorare molto. Sono molto autocritico su questo. Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto perché sto lavorando e segnando molto di più".