Genoa-Napoli, le pagelle: Elmas delude, bene Politano e Raspadori dalla panchina

PAGELLE GENOA-NAPOLI

Voti alti per Retegui, Bani e Strootman nel Grifone. La panchina aiuta Garcia a evitare la sconfitta

© Getty Images

LE PAGELLE DEL GENOA

Bani 7 - Osimhen è un brutto cliente e gli scappa via un paio di volte nel primo tempo. Sbavature che si fa perdonare con l'importantissimo gol che sblocca il match. Merito che va condiviso con il compagno di reparto De Winter.

Retegui 7 - Cuore e impegno al servizio della squadra. L'attaccante italo-argentino lotta come un leone e non si risparmia mai. Spaventa Meret nel finale del primo tempo, poi lo fulmina a inizio ripresa con una bella girata di sinistro.

Strootman 7 - Partita sontuosa del centrocampista olandese, che con Badelj forma una diga insuperabile. Abbina qualità a quantità: ciliegina sulla torta l'asssit per il 2-0 di Retegui.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Politano 7 - Garcia lo inserisce a inizio ripresa al posto dello spento Elmas e l'azzurro dà vivacità alla manovra fino alla perla nel finale, un sinistro al volo che evita la seconda sconfitta di fila e rende meno pesanti le critiche.

Raspadori 6,5 - La mossa della disperazione di Garcia che inserisce l'ex Sassuolo con la squadra sotto 0-2. Va a fare la seconda punta al fianco di Osimhen e trova il gol che ridà speranza con una botta di sinistro.

Elmas 5 - Pronti e via e si becca subito un cartellino giallo dopo 17 secondi per un fallo su Gudmunsson. Prova subito a riscattarsi servendo un buon pallone a Osimhen, ma poi sparisce dal campo e non lascia più tracce di sé. Garcia lo toglie all'intervallo per inserire Politano, più abile rispetto al nord-macedone nell'uno contro uno e a creare superiorità numerica.

I VOTI A TUTTI I PROTAGONISTI

Genoa (4-4-2): Martinez 6; De Winter 6,5, Bani 7, Dragusin 6, Martin 6 (45' st Vasquez sv); Sabelli 6 (29' st Malinovskyi 5,5), Badelj 6,5, Strootman 7 (32' st Thorsby 5,5), Frendrup 6; Gudmunsson 6,5; Retegui 7. A disp.: Leali, Sommariva, Matturro, Hefti, Haps, Jagiello, Kutlu, Ekuban, Puscas. All.: Gilardino 6,5

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Ostigard 6, Juan Jesus 5,5, Mario Rui 5,5 (13' st Olivera 6); Anguissa 5,5 (13' st Raspadori 6,5), Lobotka 6 (30' st Cajuste 6), Zielinski 6; Elmas 5 (1' st Politano 7), Osimhen 5,5, Kvaratskhelia 5,5 (44' st Zerbin sv). A disp.: Contini, Idasiak, Natan, Rrahmani, Zanoli, Lindstrom, Simeone, Gaetano. All.: Garcia 6