Gattuso sbarca a Napoli: maxi premio per la Champions

IL POST ANCELOTTI

Sta per cominciare l'era di Rino Gattuso a Napoli. Il nuovo allenatore, che parlerà alle 18 in conferenza stampa, incontrerà Aurelio de Laurentiis per firmare il nuovo contratto e succedere all'esonerato Carlo Ancelotti. L'ex tecnico del Milan, arrivato nel frattempo a Castelvolturno per dirigere il suo primo allenamento, ha l'accordo per un contratto di 18 mesi, ma a giugno si farà il punto della situazione per valutare la sua esperienza. Ingaggio da 2,6 milioni di euro più, come rivela Il Mattino, un maxi premio in caso di qualificazione in Champions League.

Ora gli azzurri sono al settimo posto a 0tto punti di distanza dal quarto posto. L'obiettivo per Ringhio è sicuramente quello di riportare i partenopei in zona Champions. Gattuso dovrà anche fare da trade union per riappacificare giocatori e società dopo gli ultimi mesi turbolenti. Si riparte da zero per far tornare il buon umore a Napoli. Con la sua grinta e il carisma Aurelio de Laurentiis spera di dare la svolta giusta.

ALLE 18 CONFERENZA DI GATTUSO

Rino Gattuso si presenterà in conferenza stampa alle 18 per le prime parole da allenatore del Napoli dopo aver diretto il suo primo allenamento con gli azzurri. Attorno alle 12.30 è nel frattempo arrivato a Castelvolturno.

ANCELOTTI A CASTELVOLTURNO A RITIRARE LE SUE COSE

Carlo Ancelotti si è presentato a Castelvolturno attorno alle 11.30 per svuotare l'armadietto e ritirare i suoi oggetti personali e salutare.

ALLE 14 IL PRIMO ALLENAMENTO

L'allenamento iniziamente previsto per le 11 è stato posticipato alle 14 e a dirigerlo ci sarà Rino Gattuso. Il tecnico è partito da Milano e in mattinata inconterà AdL prima di recarsi a Castelvolturno per iniziare il suo lavoro.

ANCELOTTI ATTESO A CASTELVOLTURNO PER I SALUTI

Carlo Ancelotti potrebbe passare dal centro sportivo del Napoli per ritirare gli effetti personali e salutare il personale con cui ha lavorato per un anno e mezzo.